İzmir, 6 yıl aradan sonra kruvaziyer ağırlıyor - Son Dakika
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İzmir, 6 yıl aradan sonra kruvaziyer ağırlıyor

14.04.2022 11:33
İzmir, 6 yıl aradan sonra kruvaziyer ağırlıyor

Kruvaziyer turizminde 2016'ya kadar popüler destinasyonlar arasında yer alan İzmir'e, 6 yıl aradan sonra ilk büyük turistik yolcu gemisi geldi.

Kruvaziyer turizminde 2016'ya kadar popüler destinasyonlar arasında yer alan İzmir'e, 6 yıl aradan sonra ilk büyük turistik yolcu gemisi geldi.

Oceania Cruises şirketinin 23 Mart'ta ABD'nin Miami kentinden hareket eden "Insignia" adlı gemisi, Fas, İspanya, İtalya, Malta ve İsrail'in uğradıktan sonra yaklaşık 600 yolcu ile İzmir Limanı'na yanaştı.

Gemideki yolcular, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldükten sonra gemiden ayrıldı.

Yolcuları limanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener karşıladı.

Soyer ve Özgener, daha sonra gemiye girerek kaptanı ziyaret etti.

Yolcuların bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi turu yapacak. Bazıları da günü kent içinde gezerek değerlendirecek. Gemi, bu akşam İstanbul'a hareket edecek.

"Hedef, İzmir nüfusu kadar turisti karşılamak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, gazetecilere, heyecan verici bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kruvaziyer turizminin pandemi sonrası daha da itibar kazandığını, dünyada potansiyel büyüten bir sektör olduğunu ifade eden Soyer, "İzmir'in de bundan payını alması en büyük arzumuz. Pandemi olmasaydı daha erken başlatacağımız bir süreç vardı. Ne yazık ki pandemiyi beklemek durumunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Soyer, bu yıl kente 34 geminin geleceğini de söyledi.

İzmir'in turizmde hak ettiği yeri alamadığını kaydeden Soyer, "(Yıllık turist sayısı)1,5 - 2 milyonlar hak etmediği şeyler. Kısa vadede İzmir Vakfı olarak ortaya koyduğumuz hedef İzmir nüfusu kadar turisti karşılamak. Yani 4,5 milyon ilk etapta hedeflediğimiz rakam. Çok daha büyük potansiyeli var ama adım adım olacak." diye konuştu.

"Bu bir başlangıç"

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de bu gemilerin İzmir'in turizm potansiyeli için önemini anlatarak, şöyle konuştu:

"6 kıtada 60 ülkeyi gezecek bir turist grubu geldi bugün. Kruvaziyer seferlerini artırabilmek için önemli çalışmalarımız var. Bu ay sonunda bir ekibimiz Miami'de dünyanın en önemli kruvaziyer fuarına katılacak. Ekim'de de Malaga'daki fuara katılacağız. Bu bir başlangıç. Amacımız seferleri daha yoğun ve kalıcı şekilde artırmak."

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Deniz ise önce "Arap Baharı" ardından Türkiye'de yaşanan sıkıntılar ve sonrasında da salgın nedeniyle gemilerin 6 yıldır İzmir'e uğramadığın anlattı.

Gemilerin yeniden gelmesi için gayret edildiğinin belirten Deniz, İstanbul'daki Galataport İstanbul'un açılmasının da İstanbul, İzmir ve Kuşadası destinasyonları için önemli olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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