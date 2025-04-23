İzmir'de Deniz Fuarı Açıldı

İzmir'de düzenlenen Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, kapılarını üçüncü kez yat ve tekne tutkunlarına açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Fuar İzmir'de düzenlenen programın açılışında, fuarın, sektör temsilcilerinin yanı sıra denizseverleri bir araya getirdiğini söyledi.

Fuarda yeni işbirliklerinin kurulduğunu ve yerli firmaların da ihracat kapısını araladığını ifade eden Tugay, "Fuar her geçen yıl güçlenerek varlığına devam etmektedir. Bu fuar marka değeri yüksek ve uluslararası ölçekte saygın fuar olacaktır. Bu yolda ilerlemektedir. Denizle iç içe yaşayan şehir olarak denizcilik kültürünü büyütmeye ve kentimizi mavi renkle bütünleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Denizcilik sektörünün yanı sıra yat ve tekne tutkunlarını buluşturan fuara, 100'ün üzerinde yerli ve yabancı firma katıldı. Yaklaşık 350 tekne, bot ve deniz aracının sergileneceği, ekipman ve aksesuarlarının beğeniye sunulacağı fuara 40 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Uzunluğu 3 ila 15 metre, değerleri ise 100 bin liradan başlayarak 10 milyon liraya kadar ulaşan deniz araçlarının bulunduğu fuar, 27 Nisan'da sona erecek.