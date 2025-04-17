İzmir'de Don Afeti Tarımı Vurdu - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Don Afeti Tarımı Vurdu

İzmir\'de Don Afeti Tarımı Vurdu

TZOB Başkanı Bayraktar, don nedeniyle İzmir'de meyve ürünlerinde ciddi hasar olduğunu bildirdi.

17.04.2025 19:22
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, don afetinin İzmir'de yüksek kesimlerdeki ilçelerde, bütün ürünlerde hasara neden olduğunu belirterek, "Kirazda, üzümde, şeftalide, nektarinde, kayısıda ve kivide hasarlar oluştu" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyet, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl ve Cumhuriyet mahallelerinde zirai dondan zarar gören bahçelerde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Bayraktar, "Yaşadığımız iklim değişikliği hem dünyada birçok ülkeyi hem de ülkemizi olumsuz bir şekilde etkiledi. Doğal afetler ülkemizde en çok tarım sektörünü etkiliyor. Son yıllarda çok ciddi bir artış göstermekte. Artışın yanında bize zarar veren tarafı, doğal afetlerin şiddetini artırarak devam ediyor olması. Don olayı 3-4 gün arka arkaya devam etti. Mevsimsel kaymalar var. Ocak ayında yağış bekledik, alamadık. Şubat ayında da yağış alamadığımız gibi bazı bölgelerde don olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Çukurova bölgesinde narenciye kalmadı. Mart ayında 35 dereceyi gördük. Nisan ayında yağışları bekledik. Nisan yağışları başta hububat olmak üzere birçok ürünümüzün ihtiyaç duyduğu yağışlardır. Yağışlar başlayınca sevindik. Hem yeraltı sularının hem barajların beslenmesi açısından nisan yağışları önemliydi. Hububat açısından çok önemliydi. Türkiye'nin yüzde 80'inde, hububat üretiliyor ve stratejik ürünlerden bir tanesidir" diye konuştu.

"65 ilimizde hasar var"

Kar yağışının sürpriz olduğunu ve kar yağışıyla beraber don olaylarının yaşandığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 65 ilimizde hasar görünüyor. Bazı bölgelerde kar var ve bazı bölgelerde don riski devam ediyor. O bölgelerden elimize ulaşmayan sonuçlar var. Bunlar da önümüzdeki günlerde elimizde olacak. Biz ilkbahar ayındayız, kışı yaşadık. Sonbaharda da yazı yaşamıştık. Kışın da sonbaharı yaşıyoruz. Bu çok ciddi bir mevsim kaymasıdır. Bitki üretiminde de ileriki yıllarda büyük bir değişim gerektirecek. Bölgede ektiğimiz bazı ürünlerden vazgeçmek zorunda kalabiliriz."

"İzmir'de kiraz zarar gördü"

İzmir'de kirazda zararın görüldüğünü vurgulayan Şemsi Bayraktar, "Kiraz, bu bölgede ihracatta lider olduğumuz bir ürün. Bu durum bizi çok üzdü. Türkiye'de yaşadığımız bu afet olayı birçok ürünün arzını yavaşlatacak. Bazı ürünler yüzde 100 zarar gördü. Bu ürünleri hiç bulamayacağız. Bundan en başta yoksullar etkilenecek. Sadece kiraz değil, diğer ürünlerde de zarar var. Tedbirlerimizi çok sağlıklı bir şekilde alamazsak, çiftçimizi bu süreçte iyi destekleyemezsek, bu bölgeler göç verir. Artık 25-30 yaşında gençlerimizi tarımda göremiyoruz. Bu insanları maddi yönden destekleyemezsek, bazı gençlerimiz tekrar büyükşehirlere göç edecekler" açıklamalarında bulundu.

"Çiftçiler borçların yapılandırılmasını istiyor"

Don olayı sebebiyle prim ödeyen üreticinin sayısının çok az olduğunun altını çizen Bayraktar, tespitler yapılırken üreticinin düşünülmesi ve adil olunması gerektiğini belirtti. Bayraktar, "Buradan TARSİM'e sesleniyorum. Eğer üreticilerimiz TARSİM'den gelen eksperlerden memnun değillerse, bunu bize bildirsinler. Bu eksperleri değiştirme imkanımız var. Üreticimizin bankalara olan borçları var. Çiftçilerimiz ısrarla bu borçların yapılandırılmasını istiyor" şeklinde konuştu.

"Kuruyan ağaçlar ve dallar meyve tutmaz"

Bazı ağaçların ve dalların kuruduğunu söyleyen Bayraktar, "Önümüzdeki yıllarda bu ağaçlarda meyve tutumu olmaz. Bu ağaçların bir kısmına iyi bakarsak belki bir kısmından meyve alabiliriz. Fakat üretici bahçelerden çekilirse, önümüzdeki yıllarda meyve vermeyecek ağaçlar var. Çiftçimizin nakit paraya ihtiyacı var. 'Bir fon oluşturulsun ve bu fondan nakit desteği sağlayalım' dedik. Çünkü çiftçimize doğrudan desteği vermek lazım" dedi.

"Bir gecede emek yok oldu"

Don sebebiyle bir gecede emeğin yok olduğunu aktaran Bayraktar, "Açık fabrikada üretim yapıyoruz. Buralar her türlü doğal afetlere açık. Çiftçinin 1 yıl içinde görmediği afet kalmadı. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

"İzmir'de yüksek kesimler hasar gördü"

Sözlerini sürdüren Bayrakta, şöyle konuştu:

"İzmir'de bütün ürünlerde hasar var. Fakat her ilçede yok. Üzümde, şeftalide, nektarinde, kayısıda, kivide hasarlar oluştu. Özellikle yüksek kesimler hasar gördü. Bayındır, Bergama, Kemalpaşa ilçelerinde hasar var."

Şemsi Bayraktar'a Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray da eşlik etti. Heyet, buradaki incelemelerin ardından Manisa'ya geçerek çiftçilerle buluştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Don Afeti Tarımı Vurdu - Son Dakika

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