İzmir'de Kadın İstihdamı Artıyor

Ekonomi

İzmir'de, genç kadınların mesleki becerilerini geliştirip istihdamlarını sağlamak amacıyla yürütülen "Denizin Üreten Kadınları" projesi kapsamında 13 kadın istihdam edildi.

İzmir Ticaret Borsasından (İTB) yapılan açıklamada, İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV) ile Akdeniz Koruma Derneği ortaklığında ve Sabancı Vakfının destekleriyle yürütülen proje kapsamında, 13 kadın su ürünleri işleme alanındaki kurs programını tamamladı.

Buca'daki bir balık işleme tesisindeki kursu bitiren kadınlar, aynı işletmede işe alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB ve BORSAV Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kadın istihdamındaki artışın ekonomik büyümeyi doğrudan etkileyen bir faktör olduğunu belirtti.

Kadınların çalışma hayatında da etkinliğini en üst seviyeye taşımak için projeler geliştirdiklerini kaydeden Kestelli, "Sürdürülebilirlik, çevre ve gıda söz konusu olduğunda kadın emeği pozitif anlamda büyük fark yaratıyor. Su ürünlerinin en az israfla tüketiciyle buluşmasını sağlayacak yetişmiş kadın iş gücü, ekonomiye olduğu kadar çevreye de katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya ise genç kadınların nitelikli iş gücüne dahil edilmesini ve balıkçılıkta sürdürülebilir yöntemler ile deniz ekosisteminin korunmasına ilişkin farkındalığı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak için çalıştıklarını ifade etti.