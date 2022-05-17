İzmir'de konut satışları yüzde 53,7 oranında arttı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de konut satışları yüzde 53,7 oranında arttı

17.05.2022 17:00
İzmir'de konut satışları yüzde 53,7 oranında arttı

2021 yılı nisan ayında İzmir'de 5 bin 505 olan konut satışı, 2022 yılı nisan ayında yüzde 53,7 oranında artarak 8 bin 459 oldu.

2021 yılı nisan ayında İzmir'de 5 bin 505 olan konut satışı, 2022 yılı nisan ayında yüzde 53,7 oranında artarak 8 bin 459 oldu. Türkiye genelinde ise konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 oranında artarak 2 bin 261 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 26,7 oldu. İzmir'de ikinci el konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,9 oranında artarak 6 bin 198 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikince el konut satışlarının payı yüzde 73,3 oldu. İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,3 oranında artarak 2 bin 124 oldu. Nisan ayında satışı yapılan konutların yüzde 25,1'i ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir'de nisan ayında yabancılara 138 konut satışı gerçekleşti

İzmir'de nisan ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 133,9 oranında artarak 138 oldu. Nisan ayında İzmir'de toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara izledi.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir'de 2022 Nisan ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca'da 964 konut satılırken, Buca'yı 841 konut satışı ile Konak, 819 konut satışı ile Karşıyaka, 641 konut satışı ile Menemen, 630 konut satışı ile Bornova, 595 konut satışı ile Torbalı, 550 konut satışı ile Karabağlar, 500 konut satışı ile Çiğli, 340 konut satışı ile Bayraklı ve 316 konut satışı ile Seferihisar takip etti. - İZMİR

YORUMLAR
500
Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı: Mahalle aralarında bekleyen arsalarımız yapılaştırılmalı Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı: Mahalle aralarında bekleyen arsalarımız yapılaştırılmalı Türkiye'de yabancılara konut satışında Ruslar başı çekti Türkiye'de yabancılara konut satışında Ruslar başı çekti
Kaynak: İHA

Türkiye, Nisan, İzmir, konut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de konut satışları yüzde 53,7 oranında arttı - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:34 Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
16:30 Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro
16:29 Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem
16:27 Fatih Terim'den 22 yıl önceki UEFA zaferi hatırlatması
16:16 Bir okulun kapısına gelen timsah yetkiler tarafından böyle yakalandı
16:14 Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:04:39. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de konut satışları yüzde 53,7 oranında arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement