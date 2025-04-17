İzmir'de suya zam - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de suya zam

İzmir\'de suya zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü su tarifelerinde artışa gitti. Yeni düzenleme ile 10 metreküpe kadar olan su tüketimini kapsayan 2'nci kademeye yüzde 15, 11-20 metreküp arası kullanımı kapsayan 3'üncü kademeye yüzde 25 zam oranında zam yapıldı. Zamlı tarife mayıs ayından itibaren geçerli olacak.

17.04.2025 12:02
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda su ve atık su tarifelerinde artışa gidildi. Zam kararı genel kurulda oy çokluğu ile kabul edildi. AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri karşı oy kullandı.

İzmir'de suya zam

SUYA YÜZDE 15 ZAM GELDİ

Haziran 2024'te yüzde 45, Ocak 2025'te ise yüzde 30 olmak üzere 2 kez zam yapılan kentte yeni düzenlemeyle 10 metreküpe kadar olan su tüketimini kapsayan 2'nci kademeye yüzde 15 oranında bir zam daha yapıldı.

İzmir'de suya zam

MAYISTAN İTİBAREN GEÇERLİ

İZSU, mayıs ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre bu kademede yer alan abonelerin kullanım miktarına göre zamdan en fazla yüzde 11 oranında etkileneceğini belirtti. Bu tarifeye giren abonelerin oranının ise İzmir'deki toplam abonelerin yüzde 49'unu oluşturduğu ifade edildi. Zam kararında, başta elektrik olmak üzere artan girdi maliyetlerinin etkili olduğu dile getirildi. Öte yandan, 0-4 metreküp arası su tüketiminde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

İzmir'de suya zam

"İZMİR KAYIP KAÇAK ORANINDA EN İYİ 7'NCİ ŞEHİR"

Genel kurul toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, suyun çok değerli olduğunu belirterek tasarrufa dikkat çekti. Yıldır, " İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 98'i, Ankara'nın su ihtiyacının yüzde 99'u yer üstü sularından karşılıyor. İzmir'de ise bu oran yüzde 35. Bunu düşünmek zorundayız. Her konuda tasarrufa büyük önem veriyoruz. İZSU verilerinden hareketle İzmir kayıp kaçak oranında en iyi 7'nci şehir. Bundan sonraki süreçte tasarrufla ilgili çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç ise suyun altın kadar kıymetli olduğunu belirtip, susuzlukla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

İzmir'de suya zam

3'ÜNCÜ KADEMEYE YÜZDE 25 ZAM

Ayrıca yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası kullanımı kapsayan 3'üncü kademeye kullanım oranına göre yüzde 25, en üst gruptaki 21 metreküp ve üzerindeki tüketimlerin dahil olduğu 4'üncü kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış yapıldı.

Yeni tarifelerin uygulanmasıyla iş yerlerindeki oranların da değişeceği bildirildi. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde bir artışa gidilmeyeceği, bu grubun İzmir'deki iş yeri abonelerinin yüzde 54'ünü kapsadığı ve iş yerlerindeki diğer kademelerin artış oranlarının da konut aboneleriyle aynı olacağı ifade edildi.

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Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, İzmir, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de suya zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa yavuzdeger:
    oh ya daha yeni zam yaptınız zaten insafsızlar. şu faturası elektrik faturasını geçti İzmir’de. ulaşıma zam suya zam ohh yılbaşı geldiği Noel pazarı konseri verin. bayram geldi tık yok. kimin parasını kime harcıyor bu izmir belediyesi. yeşilyurt pazar yerini peşkeş çekmişler. heryerde usulsüzlük 4 2 Yanıtla
  • İdris İğneci:
    çagdaş ve laik belediyecilik 3 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    hersey çok eyi oluyor dehhh. 0 0 Yanıtla
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