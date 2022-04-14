İzmir'in yıllar sonra kruvaziyer hasreti sona eriyor: İlk gemi yarın yanaşacak - Son Dakika
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İzmir'in yıllar sonra kruvaziyer hasreti sona eriyor: İlk gemi yarın yanaşacak

14.04.2022 00:58
İzmir'in yıllar sonra kruvaziyer hasreti sona eriyor: İlk gemi yarın yanaşacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çabaları sonucunda İzmir'e, 2016 yılından bu yana ilk kruvaziyer gemi yarın yanaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çabaları sonucunda İzmir'e, 2016 yılından bu yana ilk kruvaziyer gemi yarın yanaşacak. Bu yıl İzmir Limanı'na 34 kruvaziyer geminin geleceği ifade edilirken, Miami'den yola çıkan gemi limanda bando ve zeybek eşliğinde karşılanacak.

İzmir'in kruvaziyer hasreti yıllar sonra sona eriyor. Kent ekonomisini canlandıracak kruvaziyerlerin ilki, yarın İzmir Limanı'na yanaşacak. İkinci gemi ise 3 Mayıs'ta İzmir'de olacak. Bu yıl İzmir Limanı'na 34 kruvaziyerin geleceğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'e daha fazla kruvaziyerin gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha da arttıracağız" dedi.

İlk gemi Miami'den yola çıktı

23 Mart'ta Miami'den hareket eden Oceania Cruises firmasına ait gemi; Fas, İspanya, İtalya, Malta ve İsrail'e uğradıktan sonra yarın sabah 09.00'da İzmir'e yanaşacak. Gemi aynı gün saat 18.00'de İzmir'den ayrılarak İstanbul'a gidecek. İlk gemiyi karşılamak için Başkan Tunç Soyer de, yarın sabah İzmir Limanı'nda olacak. Limanda bando ve zeybek eşliğinde karşılama yapılacak.

İzmir Limanı'nda karşılama hazırlıkları tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, kentteki turizm paydaşlarıyla ortak yürütülen çalışmalar da tamamlanarak İzmir Limanı yeni bir görünüm kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından deniz tarafındaki tercihli bordürler yenilendi. 7 bin metrekarelik alanda asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Otobüs güzergahı üzerinde yeşil alan çalışmaları yapıldı, bordürler yenilendi. Ana giriş, koridorlar, danışma binası boyandı, otoparktaki ızgaralar temizlendi.

Şehir turu imkanı da sağlandı

Limandaki gümrük alanı İzmir Vakfı tarafından oluşturulan ve İzmir kent kimliğini yansıtan İzmir görselleriyle yenilendi. Turistlerin "Visit İzmir" uygulamasıyla şehri keşfetmeleri için düzenlenen görseller liman içine ve liman çıkışına yerleştirildi.

Gümrük alanında yer alan Turizm Bilgilendirme Ofisinde turistlere Turizm Şube Müdürlüğü'nün uzman personelleri tarafından yönlendirmeler ve tarihi kent merkezi hakkında bilgilendirmeler yapılacak, broşürler dağıtılacak.

Turistler, üstü açık otobüslerle şehir turu imkanına ve nostaljik tramvay ile kordon gezisine erişme imkanına da sahip olacak. Şehir turu güzergahında yer alan direklerin bakım ve onarımları da tamamlandı. Ayrıca Turizm Zabıtası ekipleri ile turistlerin güven içinde kentte seyahat imkanları arttırılacak. - İZMİR

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Toplu ulaşımda 'bisiklet' dönemi Toplu ulaşımda 'bisiklet' dönemi

Tunç Soyer, Turizm, İzmir, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'in yıllar sonra kruvaziyer hasreti sona eriyor: İlk gemi yarın yanaşacak - Son Dakika


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