İzmir Model Fabrika Verimlilik Lansman Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Model Fabrika Verimlilik Lansman Toplantısı Gerçekleştirildi

İşletmelere, kaynakların etkin kullanımıyla verimliliklerini artırmak için yapılması gerekenleri deneyimleme olanağı sunan İzmir Model Fabrika'dan danışmanlık alan firmalar, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Verimlilik Lansman Toplantısı'nda tecrübelerini ve kazanımlarını paylaştı. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen İzmir Model Fabrika'nın önemi vurgulandı. Konuşmacılar, verimlilik artırma çalışmalarının memleket meselesi olduğunu belirtti ve Model Fabrika'nın KOBİ'ler için bir fırsat olduğunu ifade etti.

03.07.2024 08:43
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İşletmelere, kaynakların etkin kullanımıyla verimliliklerini artırmak için yapılması gerekenleri deneyimleme olanağı sunan İzmir Model Fabrika'dan danışmanlık alan firmalar, tecrübelerini ve kazanımlarını İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "Verimlilik Lansman Toplantısı"nda anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin iş birliğinde düzenlenen "İzmir Model Fabrika Verimlilik Lansman Toplantısı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Dr. Yücel Özkara, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzmir Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Elmasoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzmir Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş ile Model Fabrika Direktörü Anıl Okcu'nun açılış konuşmalarıyla başladı.

Danışmanlık alan firmalar sunum yaptı

İzmir Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi İzmir Model Fabrika'dan danışmanlık alan ARNES - Jetseal Sealing Technologies, Grafenz Endüstri ve Ticaret A.Ş., OSP Steel Hot Rolled Special Profiles, Torman A.Ş. firma yetkililerinin birer sunum gerçekleştirdiği toplantıya, İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Yücel Yavuz, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Şevket Akçay, Ege Bölgesi Sanayi Odası Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, KOSGEB İzmir İl Müdürü Dr. Levent Arslan, İzmir Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Sülün ile üyeler katıldı.

Özkara: "Memleket meselesi olarak görüyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Yücel Özkara konuşmasında, verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların çoğalması gerektiğine dikkat çekerek, bu konuya memleket meselesi olarak baktıklarını ifade etti. Özkara, özellikle yüksek teknoloji ile ilgili projeleri desteklediklerini ifade etti. İzmir Model Fabrika'da güzel bir sinerji olduğunu belirten Özkara, iki seçkin odanın ve üniversitenin birlikteliği ile devam eden bu projeye Bakanlık olarak desteklerinin devam edeceğini ve KOSGEB desteklerinin nasıl geliştirilebileceği konusunda da çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Elmasoğlu: "Hedefimiz yapılmayanı yapmak"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzmir Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Elmasoğlu, "verimlilik" esaslı çalışmalarının başarısının temelinde İzmir Model Fabrika'nın güçlü ve profesyonel bir ekibinin olduğuna dikkat çekti. Hedeflerinin yapılmayanı yapmak, farklılık oluşturmak olduğunu belirterek sözlerine devam eden Elmasoğlu, "Model Fabrika, İzmir'de ortak akıl ile sürdürdüğümüz en önemli projelerimizden biri. İzmir Model Fabrika'nın hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir bir çalışma yürütmesinde katkısı olan, süreçte aktif rol alan firmalarımıza, kamu kurumlarımıza, tüm paydaşlarımıza, destekçilerimize teşekkür ediyorum. Bu güç birliği ile yola çıktığımız Modern Fabrikalar bizlere bugün; 'Verimliği nasıl artırabiliriz?' sorusunun cevabını vermiştir" dedi.

Akdaş: "KOBİ'ler için fırsat"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzmir Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş ise Model Fabrikaların sürdürülebilirlik adına KOBİ'ler için birer fırsat olduğuna değinerek tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerektiğini, faydalı olması adına bu ve benzeri toplantıların periyodik olarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Okçu: "Hedefimiz verimlilik"

Model Fabrika Direktörü Anıl Okçu, Model Fabrika'nın amaçlarına ve bu amaçlar doğrultusunda yürütülen çalışmalara değinerek, tüm hedeflerinin verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ve sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir Model Fabrika Verimlilik Lansman Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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