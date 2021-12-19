İZODER'den iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık kampanyası

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER), iklim değişikliğiyle mücadele ve binalarda enerji verimliliği için "Tek yol U dönüşü" sloganıyla farkındalık hareketi başlattı.

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği ile mücadelede ulaşımdan tarıma, sanayiden binalara birçok farklı sektörde "U dönüşü" yapılarak çevre odaklı yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Sel baskınları, orman yangınları gibi felaketlerle kendini derinden hissettiren iklim değişikliği ile mücadele için yalıtımın en önemli başlıklar arasında yer aldığına işaret eden Eruslu, "Geri dönülemeyecek noktaya varmadan tek yol U dönüşü" sloganıyla herkesi sorumluluk almaya davet etti.

"Tek yol U dönüşü" kampanyası ile farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirten Eruslu, bu kapsamda çatı, cephe, pencere ve döşemelerde "U" değerlerinin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan film ve içeriklerin, televizyon, dijital mecra ve İZODER'in sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başladığını bildirdi.

Türkiye'de toplam enerji tüketiminin yüzde 33 gibi büyük bir payının binalarda gerçekleştiğini aktaran Eruslu, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerde binalarda enerji verimliliğine yönelik birçok adım atılarak enerji limitleri düşürülürken, ülkemizde halen 2008 yılında tanımlanmış enerji limitleri kullanılmaktadır. Birçok gelişmiş ülkede yıllık enerji limitleri metrekare başına 30-50 kW seviyelerine çekilmiş durumda. Bu ülkelerdeki binalar ısıtma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık enerji tüketimi 30-50 kW olacak şekilde yalıtımlı olarak tasarlanıyor ve inşa ediliyor. Türkiye'de biz hala birim metrekarede yıllık 120-150 kW seviyesine uygun yalıtım yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir an önce Enerji Verimliliği Strateji Belgesi'nde de tanımlandığı üzere enerji limitlerimiz ve U değerlerimiz AB seviyesine getirilmeli. Ortak hedefimiz, Türkiye'deki binaların daha az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması olmalı."

U değerinin, çatı, duvar, döşeme ve pencere gibi yapı elemanlarının ne kadar ısı geçirdiğinin ölçüsü olduğunu belirten Eruslu, daha düşük U değerleri için çatı, duvar ve döşemelerdeki yalıtım kalınlıklarının artması ve nitelikli yalıtım camı ünitelerinin kullanılması gerektiğini kaydetti.