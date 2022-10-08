Mahmut Özgener, İZTO'da yeniden başkan (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Mahmut Özgener, İZTO'da yeniden başkan (2)

08.10.2022 16:11

'İLK 4 YILDA YAPTIĞIMIZ İŞLER KABUL GÖRDÜ'İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu'nun belirlenmesinin ardından Meclis Katip Üyesi, Meclis Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkanı seçimi yapıldı.

'İLK 4 YILDA YAPTIĞIMIZ İŞLER KABUL GÖRDÜ'

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu'nun belirlenmesinin ardından Meclis Katip Üyesi, Meclis Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkanı seçimi yapıldı. Mevcut Meclis Başkanı Selami Özpoyraz 182 oy alarak yeniden meclis başkanı seçildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Mahmut Özgener, güzel bir seçim süreci yaşadıklarını dile getirdi. Özgener, "Sonuçlara baktığımızda ilk 4 yılda yaptığımız işlerin kabul gördüğünü anlıyoruz. Üyelerimiz büyük bir güvenle kullanılan oyların tamamını almamıza vesile oldu. Bu tabi bir yandan sevindirici bir yandan da bizim sorumluluğumuzu daha da arttıran bir sonuç oldu. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte ilk 4 yılda yaptığımız projeleri daha da geliştirerek hizmet etmeye devam ediyor olacağız" dedi. Seçimlerin yönetime duyulan güveni göstermesi açısından kendilerine keyif verdiğini anlatan Özgener, demokrasi açısından odaya yakışan bir süreci geride bıraktıklarını belirtti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Mahmut Özgener şöyle devam etti: "Seçime rakipsiz olarak giren tek ben değilim. Meclis başkanımız da rakipsizdi. Bu da meclisimizi doğru yönettiğinin göstergesidir. Kendisini tebrik ederim. Kadın yönetim kurulu üyelerimizin olmasını önemsiyorum. Çok başarılı iki kadın üyemizi yönetime aldık. Türkiye'nin önünde önemli bir seçim var ama bizim işimiz siyaset değil. Bizim görevimiz üyelerin sorunlarının çözümünde rol oynayabilmek. Aynı zamanda şehrimiz ve ülkemiz için iş dünyasına katkı sağlayacak projeler üretmek. Seçim süreci başka bizim hizmet sürecimiz başka."

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,


YORUMLAR
500
Başkan Özgener'den seçim değerlendirmesi Başkan Özgener'den seçim değerlendirmesi Bolu ekonomi haberleri: Bolu TSO Başkanlığına Türker Ateş yeniden seçildi Bolu ekonomi haberleri: Bolu TSO Başkanlığına Türker Ateş yeniden seçildi
Kaynak: DHA

Selami Özpoyraz, Meclis Başkanı, Mahmut Özgener, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mahmut Özgener, İZTO'da yeniden başkan (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:31 Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri
20:24 Filenin Sultanları ikinci turu Sırbistan yenilgisiyle tamamladı
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
18:01 Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 20:52:30. #1.13#
SON DAKİKA: Mahmut Özgener, İZTO'da yeniden başkan (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement