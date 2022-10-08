Mahmut Özgener, İZTO'da yeniden başkan (2)

'İLK 4 YILDA YAPTIĞIMIZ İŞLER KABUL GÖRDÜ'

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu'nun belirlenmesinin ardından Meclis Katip Üyesi, Meclis Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkanı seçimi yapıldı. Mevcut Meclis Başkanı Selami Özpoyraz 182 oy alarak yeniden meclis başkanı seçildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Mahmut Özgener, güzel bir seçim süreci yaşadıklarını dile getirdi. Özgener, "Sonuçlara baktığımızda ilk 4 yılda yaptığımız işlerin kabul gördüğünü anlıyoruz. Üyelerimiz büyük bir güvenle kullanılan oyların tamamını almamıza vesile oldu. Bu tabi bir yandan sevindirici bir yandan da bizim sorumluluğumuzu daha da arttıran bir sonuç oldu. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte ilk 4 yılda yaptığımız projeleri daha da geliştirerek hizmet etmeye devam ediyor olacağız" dedi. Seçimlerin yönetime duyulan güveni göstermesi açısından kendilerine keyif verdiğini anlatan Özgener, demokrasi açısından odaya yakışan bir süreci geride bıraktıklarını belirtti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Mahmut Özgener şöyle devam etti: "Seçime rakipsiz olarak giren tek ben değilim. Meclis başkanımız da rakipsizdi. Bu da meclisimizi doğru yönettiğinin göstergesidir. Kendisini tebrik ederim. Kadın yönetim kurulu üyelerimizin olmasını önemsiyorum. Çok başarılı iki kadın üyemizi yönetime aldık. Türkiye'nin önünde önemli bir seçim var ama bizim işimiz siyaset değil. Bizim görevimiz üyelerin sorunlarının çözümünde rol oynayabilmek. Aynı zamanda şehrimiz ve ülkemiz için iş dünyasına katkı sağlayacak projeler üretmek. Seçim süreci başka bizim hizmet sürecimiz başka."

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,