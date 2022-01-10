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Japon devi Panasonic, haftada 4 gün çalışma sistemine geçiyor - Son Dakika

Japon devi Panasonic, haftada 4 gün çalışma sistemine geçiyor

10.01.2022 17:27
Japon devi Panasonic, haftada 4 gün çalışma sistemine geçiyor

Japon elektronik devi Panasonic, haftalık 4 gün çalışma sistemine geçerek "3 gün tatil opsiyonu" sunabileceklerini açıkladı.

Panasonic Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kusumi Yuki, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, "haftada 3 gün tatil opsiyonu planı" uygulayabileceklerini söyledi.

"HAYAT İLE İŞ ARASINDAKİ DENGE"

İş stillerinde çeşitliliği artırmayı desteklediklerini kaydeden Kusumi çalışanlarına ek iş, akademik çalışma ve gönüllü projeler yürütebilme fırsatı sunabileceklerini belirtti. Kusumi, "Farklı karakter ve kabiliyetlere sahip çalışanlarımız var. Şirket olarak, hayat ile iş arasındaki dengeyi kurabilme sorumluluğumuz var." dedi.

Plan kapsamında daha fazla personele evden çalışma için teşvik etmeyi planladıklarını da kaydeden Kusumi, söz konusu fırsatları ele almak üzere firma bünyesindeki çalışanların sendikalarıyla gerekli müzakerelerin yapılacağını bildirdi.

HÜKÜMET ÇAĞRI YAPMIŞTI

Japonya'da hükümet, Kovid-19'a karşı mali reform hedefleri kapsamında, "haftada opsiyonel 3 gün çalışma" imkanı tanınması amacıyla ulusal firmalara çağrıda bulunmuştu.

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Panasonic, Hükümet, CEO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Japon devi Panasonic, haftada 4 gün çalışma sistemine geçiyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Japon devi Panasonic, haftada 4 gün çalışma sistemine geçiyor - Son Dakika
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