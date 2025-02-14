Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu - Son Dakika
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Ekonomi

Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu

Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu

Ankara ve Sakarya'da yapılan operasyonlarda toplam 38,2 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

14.02.2025 10:31
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Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Ankara ve Sakarya'daki operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira tutarında makaron ve 8,2 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara ve Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonlara dair bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Ankara Emniyet Müdürlüğünün istihbarat çalışmalarıyla, kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde iki farklı araçta yapılan aramalarda, 154 koli içinde 8 milyon 438 bin makaron cinsi eşya tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan kaçak eşyalara, ekiplerce el konuldu.

Karasu Limanı'nda 113 bin kaçak sigara yakalandı

Karasu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde ise Karasu Gümrük Sahası'na gelen çekici, riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taraması ve hassas burunlu dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı aramalar sonrasında, rulolara gizlenmiş halde yabancı bandrollü 113 bin paket sigara tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 8,2 milyon lira olan kaçak sigaraya el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, Ankara ve Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık, 3-sayfa, Ekonomi, Sakarya, Makaron, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu - Son Dakika

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