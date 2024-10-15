Kadın Çiftçilere Destek Çağrısı

Ekonomi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kadın çiftçilerin tamamını kapsayacak program ve mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Kadınlar, ekonomik ve sosyal alanda güçlendirildiğinde bunun sosyal gelişime, sürdürebilir kalkınmaya ve gıda güvenliğine olumlu yansımaları olacaktır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de tarımsal üretimde, beslenmede, gelecek nesillere bilgiyi aktarmada, çocuk eğitiminde, hasta ve yaşlı bakımında kadınların en önemli katkıyı sağladığını bildirdi.

Kadın çiftçilerin, büyük çoğunluğu küçük işletmelerden oluşan ülkede tarım sektöründe erkeğin en büyük destekçisi olduklarını dile getiren Bayraktar, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre, 755 ziraat odamıza kayıtlı toplam 933 bin 723 kadın çiftçi bulunuyor. Üyelerimizin yüzde 17,82'si kadın çiftçilerimizden oluşuyor." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2023 yılı verilerine göre; Türkiye'de 4/B kapsamındaki toplam 460 bin 260 tarım Bağ-Kur'lu çiftçinin yüzde 24'ünü oluşturan 110 bin 381 kadın çiftçinin, sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olarak, tarım Bağ-Kur'unu kendilerinin ödediklerini kaydetti.

"Kadınların sosyal güvenlik sistemine katılımları desteklenmeli"

Ziraat odalarına kayıtlı her çiftçinin, 5510 sayılı Kanun'a göre, tarım Bağ-Kur'lu olma zorunluluklarının bulunduğuna işaret eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak tarım Bağ-Kur'unu ödeyemeyecek durumda olan, tarımsal aylık geliri 20 bin 2 liradan düşük çiftçilerimiz muafiyet belgesi alarak tarım Bağ-Kur'undan vazgeçmek zorunda kalıyor. Tarımda kadınlar iş gücünün önemli bir kısmını oluşturmasına rağmen çoğunluğu sosyal güvenceden yoksun durumdadır. Ziraat odalarına kayıtlı 933 bin 723 kadın çiftçinin sadece yüzde 11,8'i tarım Bağ-Kur'unu ödeyerek Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlıdır. Yani ziraat odalarına kayıtlı çalışan kadınların yüzde 88,2'si gelirinin düşük olması sebebiyle sosyal güvenlik sistemine kayıtlı değildir. Kadın çiftçilerimizin de toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti sağlanarak sosyal güvenlik sistemine katılımları desteklenmelidir. Kadın çiftçilerimize tarım Bağ-Kur prim desteği sağlanması kırsalda yapılacak en büyük reformdur."

Bayraktar, kadınların iş gücüne katılım oranının artmasının ekonomik verimliliği artırarak ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağına işaret ederek, kadın çiftçilerin tamamını kapsayacak program ve mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

"Kadınların internet hizmetlerine erişimleri ücretsiz karşılanmalı"

Kırsal alanlarda kadın çiftçilerin sosyal imkanlara erişimlerinin sağlanması gerektiğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tarımda çalışan kadınlarımızın ve gençlerimizin internet hizmetlerine erişimleri ücretsiz karşılanmalıdır. Bu alanlarda kreşlere, yaşlı, engelli ve hasta bakım hizmetlerine ihtiyaç vardır. Kadınlara fırsat verildiğinde, liderlik ve değişimin temsilcisi olurlar. Kadınlar, ekonomik ve sosyal alanda güçlendirildiğinde bunun sosyal gelişime, sürdürebilir kalkınmaya ve gıda güvenliğine olumlu yansımaları olacaktır. Sadece kendi evlatlarını değil, tüm vatanımızı da doyuran, analık eden tarımın görünmez kahramanları kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."