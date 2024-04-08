Kadın Girişimci, Atatürk Orman Çiftliği İçin Sürülebilir Kakaolu Fındık Kreması Üretecek

Devlet destekleriyle yaklaşık 8 yıl önce çikolata çeşitleri üretmeye başlayan kadın girişimci Mesude Güler Gümüş, hazırladığı sürülebilir kakaolu fındık kremasını Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) için üretmeye hazırlanıyor.
Gümüş, KOSGEB'in küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı desteklerden yararlanarak, 2017'de çikolata çeşitleri üretimine başladı.
Yaklaşık 60 metrekarelik küçük bir alanda mat fıstık ve parça çikolata üreten Gümüş, KOSGEB'in yanı sıra Halkbank'ın kadın girişimciler için sunduğu desteklerden de faydalanarak işlerini büyüttü.
Gümüş, şu an 4 bin 800 metrekare alanda çalışmalarını devam ettirerek, sürülebilir kakaolu fındık kreması ile çilek, böğürtlen ve vişne gibi kuru meyvelerden draje üretiyor.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki fabrikasında çalışmalarını sürdüren Gümüş'ün çalışanlarının yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor.
Gümüş, kısa süre önce Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile imzaladığı anlaşmayla da AOÇ markası için sürülebilir fındık kreması üretecek.
Günlük 40 tona yakın çikolata işliyor
Gümüş, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Nisan itibarıyla AOÇ adına üretime başlayacaklarını söyledi.
Bunun kendisini heyecanlandıran bir gelişme olduğunu dile getiren Gümüş, "1925'ten beri süregelen çok güzel bir markanın altını çok özel bir ürünle dolduracağız. Bunu kadın girişimci olarak yapıyor olmak ayrıca gurur verici." dedi.
Gümüş, günlük 40 tona yakın çikolata işlediklerini belirterek, Atatürk Orman Çiftliği adını taşıyacak ürünle bu üretim kapasitesini 180 tona çıkaracaklarını bildirdi.
Ürettikleri kremada palm yağı kullanmadıklarına da işaret eden Gümüş, kakao dışındaki tüm ürünlerin yerli olduğunu vurguladı.
"Kadın girişimcilere önemli destekler sağlanıyor"
Gümüş, tüm bu süreçte devlet desteğinin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, "Kadın girişimcilere yönelik çok önemli destekler sağlanıyor. Çok küçük bir sermaye ile işe başladım ama KOBİ'lere sağlanan destekler bizleri yukarılara taşıdı." diye konuştu.
Kadın gücünün hafife alınmaması gerektiğini anlatan Gümüş, kadınların sahip olduğu titiz ve hassas yaklaşımın başarıyı getirdiğine dikkati çekti.
"Tüketici aldığı ürünün içeriğini sorgulasın"
Gümüş, Ramazan Bayramı için de hazırlık yaptıklarını belirterek, çikolata ve şekerlerin bayramın vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini aldığını söyledi. Son yıllarda bayram alışverişinde draje çeşitlerine talebin yoğun olduğunu dile getiren Gümüş, vatandaşın bu süreçte aldığı ürünün içeriğini sorgulaması gerektiğini vurguladı.
Gümüş, doğru çikolata üretiminin önemine işaret ederek, "Çikolatayı en çok da çocuklar seviyor. Bu nedenle onları da düşünerek üretime başladığınızda hem kendinizi geliştiriyorsunuz hem de doğal olana yöneliyorsunuz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Kadın Girişimci, Atatürk Orman Çiftliği İçin Sürülebilir Kakaolu Fındık Kreması Üretecek - Son Dakika
KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak, bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu. Büyüksimitci, bayramın sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olacağına inandıklarını belirtti ve bayramın dargınlıkları unutturan, dayanışmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günler olduğunu vurguladı. Ayrıca, aile büyükleri, akrabalar, dostlar ve öksüz-yetimlerin daha fazla hatırlanması gerektiğini söyledi. Büyüksimitci, Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutladı ve bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.
2024 yılı yaş çay sezonu öncesi çay müstahsilleri, bakım, budama ve gübreleme işlemleri için çaylıklara girmeye başladı. Çay üreticileri, verimli bir sezon geçirmek için çaylarını budayarak işe başladı. Çay fiyatının yeterli seviyede açıklanmasını bekleyen üreticiler, gübre ve işçilik maliyetlerini göz önünde bulundurarak en az 20 TL çay fiyatı talep ediyor.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan alışverişlerin küçük esnaftan yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşları işletmelerin ayakta kalmasına katkı sağlamaya ve destek olmaya çağırdı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki tatlı imalathaneleri, bayram tatili öncesinde vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Ustalar, müşterilerini memnun etmek için çeşit çeşit tatlıları üretiyor. Tatlılar ve kuru pastalar, büyük bir özenle hazırlanarak pastanelerde satışa sunuldu. Baklava ustası Ömer Yıldız, tatlıya olan talebin Ramazan ayıyla birlikte arttığını belirterek, bayram için geniş çaplı hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Pastane işletmecisi Yavuz Yıldız ise baklava ve pasta çeşitlerinin çok fazla olduğunu ve arife gününün iyi geçtiğini ifade etti.
Bozüyük ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar, geleneksel tatlılarından olan cevizli ev baklavasını tercih ediyor. Baklava satıcıları ise yoğun talep nedeniyle bayram öncesi yoğunluk yaşıyor.
Ramazan Bayramı tatilinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki feribot seferleri, Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının başlamasıyla hareketlendi. Yoğunluk nedeniyle Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor. Tatilciler, sıralarının gelmesini bekleyip işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotla Midilli'ye geçiyor. Kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli olup en fazla 7 günlük süreyle tatil yapma imkanı sunuyor.
TÜİK, 2024 Mart ayı dönemi Erzurum trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum, bölge illeri arasında ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3. sırada yer aldı. Mart ayında 2 kişi yaşamını yitiren Erzurum'da, yılın ilk üç ayında ise 274 ölüm ve yaralanmalı trafik kazası kaydedildi. Bölgede ise toplamda 2 bin 162 ölüm ve yaralanmalı trafik kazası tespit edildi. Ülke genelinde ise Ocak - Mart aylarında 51 bin 549 trafik kazası meydana geldi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ev hanımı Sonay Ünal, 10 yıl önce resim çizmeye başladıktan sonra yeteneğini keşfetti. Halk eğitim merkezinde aldığı kurslarla kendini geliştiren Ünal, şimdi çizdiği resimlerle ressamlara taş çıkartıyor. Ünal, sipariş üzerine yaptığı resimlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor ve eşinin desteğiyle bu noktaya geldiğini belirtiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?