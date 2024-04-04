Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) işbirliğiyle "Kadın Girişimci ve Kadın Yatırımcı Paneli" gerçekleştirildi.
ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, ASO Meclis Salonu'ndaki etkinlikteki konuşmasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında göreve gelen kadın belediye başkanı sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.
Artık girişimcilikte ve yatırımda kadınların rolünün giderek daha belirgin hale geldiğini belirten Diker, "Bu panel, kadın girişimciliğini ve yatırımcılığını nasıl daha da ileriye taşıyabileceğimize dair ilham verici ve yapıcı bir toplantı olmasının yanı sıra deneyimlerimizi paylaşmak için de oldukça önemli." dedi.
ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt da kadın girişimci oranının, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2002'de yüzde 13,1 iken 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 16,6'ya yükseldiğini ifade etti.
Bu artışın umut verici olsa da finansman zorlukları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hala tam anlamıyla aşılamadığını kaydeden Özbozkurt, girişimciliğin kadınların sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyimlerini yansıtabilecekleri en etkili alanlardan olduğunu anlattı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek de Türk toplumunun kadının yerini her zaman güçlü bir şekilde savunduğunu dile getirdi.
Kadın girişimci sayısının her geçen yıl arttığına işaret eden Şimşek, "Bugün unicorn olarak tanımladığımız start-up ekosisteminden yedisinin dördü kadın girişimci tarafından kuruldu. Kadınlarımız start-up ekosisteminde kalite ile daha değerli şirketlerle varlık göstermeye başladı." diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Ankara'da Kadın Girişimci ve Kadın Yatırımcı Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Adana'da okul arazisinde mor lahana ve bakla yetiştirerek hasat yaptı. Ayrıca ayçiçeği tohumu da eken öğrenciler, tarım uygulamalarıyla donanımlı hale geldi. Okul müdürü ve ilçe milli eğitim müdürü de öğrencilerin başarısını ve tarım alanındaki çalışmalarını övdü.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara'daki girişimciler, iş insanları ve potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek amacıyla Kadın Girişimci ve Yatırımcı ile ilgili bir panel düzenlendi. Panelde, kadın girişimciliğinin arttırılması, kadınların karşılaştığı sorunlar ve ekonomiye katkıları konuşuldu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 350 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 421 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 415 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 954 milyon 975 bin 713,05 lira, işlem miktarı ise 817,89 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 961 milyon 298 bin 235,47 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Türkiye'nin en büyük markalarından birisi olan Arçelik, bundan böyle Beko ismiyle faaliyet gösterecek. Arçelik'in globalleşme stratejisi gereği Türkiye dahil tüm coğrafyalarda kurumsal markasının artık Beko olduğu açıklandı. Arçelik ismi 69 yıl sonra siliniyor. Beko, dünya çapında 57 ülkede faaliyet gösteren 55.000 çalışanı ve 45 üretim tesisi bulunan bir markadır.
Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler kapsamında, 415 ton tohumun dağıtımı için BG Grup 4 Eylül Stadyumu yanındaki alanda 'Tohum Temin Töreni' düzenlendi. Vali Yılmaz Şimşek, tarım ve hayvancılığın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, tarım arazisi bakımından zengin olan Sivas'ın tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomisini desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Törende üreticilere kuru fasulye, nohut, yonca, silajlık mısır, korunga ve fiğ tohumları dağıtıldı. Ayrıca, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen ıhlamur ve çam fidanı dağıtımına da katılan Vali Şimşek, vatandaşlara 1000 adet ıhlamur ve 500 adet çam fidanı dağıttı.
Çin, otomobil tüketimi ve takasını artırmak amacıyla bireysel araç alımlarında kredi oranlarını gevşetmek üzere bir plan yayımladı. Finans kuruluşları bireysel benzinli otomobil ve yeni enerjili araç alımlarında kredi oranlarının üst sınırlarını bağımsız olarak belirleyebilecek. Otomobil sektörünün önde gelenleri, yapılacak düzenlemeden sonra her iki otomobil türü için de oranların yüzde 100'e çıkarılabileceğini kaydetti.
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