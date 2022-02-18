Üye Girişi
Kadın girişimciler bir platformda toplanıyor - Son Dakika

Kadın girişimciler bir platformda toplanıyor

18.02.2022 15:44
Kadın girişimciler bir platformda toplanıyor

Merkezefendi Belediyesi ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği arasında kadın girişimini destekleyecek yeni bir proje olan ticaretkadinlari.com portalı için iş birliği protokolümüzü imzalandı.

Merkezefendi Belediyesi ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği arasında kadın girişimini destekleyecek yeni bir proje olan ticaretkadinlari.com portalı için iş birliği protokolümüzü imzalandı.

Merkezefendi Belediyesi, kadın girişimcilere destek olmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem iş birliği protokolünü birlikte imzaladı. Protokol çerçevesinde kadın girişimcilerin yeni pazarlara ve bilgiye erişimini, kadın üreticilerin bir platformda toplanmasını, özel sektör ve kamunun satın almalarını kadın girişimcilerden yapmasını desteklemek amacıyla kurulan 'Ticaretin Kadınları' web ve mobil platformunun güçlendirilmesi ve Merkezefendi'deki kadın girişimcilerin erişilebilir olması amaçlanıyor.

Kadın girişimcilere, kadın üreticilere her zaman destek vereceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kadının yeri, Merkezefendi Belediyesi olarak bizim için apayrı yerde. Zaten çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. KAGİDER, kadının girişimci ruhu bizim için. Kadının bu alanda kendini özgür hissetmesi, emeğinin karşılığını alması ya da farklı teşviklerden yararlanması çok önemli. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

"Gücümüze güç kattık"

Merkezefendi Belediyesi olarak kadınlar için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Başkan Doğan, "KAGİDER 20 yıldır faaliyette. Başkanımızı ve üyeleri tebrik ediyorum. Sürdürebilirlik çok önemli. 20 yıldır ayakta, faal ve birçok üyesi olan bir dernek. Sektörde birçok farklı iş kolunda kadın girişimciyi desteklemesi bizim için çok kıymetli. Denizli'ye gelip bizlerle protokol yapması, paydaşlığımızı güçlendirdi ve taçlandırdı. Kadının toplumdaki her türlü sosyal konumu, siyasi ve ekonomik durumu anlamında Merkezefendi Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızla birlikte üç yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün gücümüze bir güç daha kattık. KAGİDER ile paydaş olarak kadınlarımızın sonuna kadar daha güçlü bir şekilde yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Merkezefendili kadınlardan güzel dönüşler ve büyük destek aldıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Projelerimiz genelde kadın ve çocuk ağırlıklı. Bu anlamda dönüşler çok güzel. Birer birer projelerimizi yerine getiriyoruz. Sadece yapısal proje anlamında değil, kadının güvenliği, şehir aydınlatmaları, kadının sokakta rahatça dolaşabilmesi, işten dönerken rahatça evine girebilmesi de bizler için çok önemli. Bunları birçok platformda değerlendiriyoruz. Kadınlarımızı yaptığımız projeler ile ekonomik anlamda güçlendiriyoruz. Farklı birçok iş kolunda mahallelerimizde kooperatif çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Bu anlamda Merkezefendi'de kadınların daha ayrıcalıklı olduğunu söylüyoruz. Onlardan da çok güzel destek alıyoruz. Bu destek bize büyük bir enerji veriyor" dedi.

Desteklerinden dolayı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür eden KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise, "Heyecan verici ve önemli bir protokol. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a ve ekibine KAGİDER olarak teşekkür ediyorum. Burada, iş dünyasındaki kadınların iletişim ağı projemizin bir bacağı olan www.ticaretinkadinlari.com'u bu bölgede uygulayabilmek, kadın girişimcileri güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Hem bireysel hem de derneklerle güçlü bir dayanışma ağını pekiştirebilmek adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Merkezefendi Belediyesi gibi duyarlı belediyeler ile bu protokolü imzalamak istiyoruz. Bu protokol hepimize farklı bir sorumluluk yüklüyor. Bu protokol ile birlikte bu bölgedeki kadın girişimcilerimiz, yeni pazarlara ulaşabilecekleri, bir network sağlayabilecekleri ve www.ticaretinkadinlari.com portalında yer alan bilgilere rahatlıkça ulaşabilecekleri bir mekanizmanın parçası olacaklar. Bizde KAGİDER olarak Merkezefendi Belediyemizle birlikte bu süreci takip edeceğiz. Duyarlılıkları için teşekkür Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ediyorum. Kadının güçlenmesi, kadına istihdam sağlanması, ekonomik olarak güçlenmesi bizlerin olmazsa olmazı. Çünkü Türkiye böylece toplumsal olarak kalkınacak" diye konuştu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve dernek üyeleri protokol töreninden sonra Merkezefendi Belediyesi tarafından 2020 yılında faaliyete geçirilen 'Merkezefendi Kadın Kooperatifi'ne ziyarette bulunarak incelemelerde bulundular. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği üyeleri ile Denizlili kadın girişimciler Merkezefendi Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. - DENİZLİ

Kadın girişimciler bir platformda toplanıyor
Kadın girişimciler bir platformda toplanıyor
Kadın girişimciler bir platformda toplanıyor

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın 'Birlikte başaralım' davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Denizli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimciler bir platformda toplanıyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:44 Önce yorumlarını, sonra fotoğraflarını sildi! Hande Erçel, Kerem Bürsin'i bitirdi
15:37 "Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı" diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir!
15:26 Aziz bu akşam neler olacak? Aziz Efnan'a hiç ayrılmayacaklarını söylüyor
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:10 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 16:01:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın girişimciler bir platformda toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement