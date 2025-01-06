Kadın Girişimciler Tarımda Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kadın Girişimciler Tarımda Büyüyor

Kadın Girişimciler Tarımda Büyüyor

Migros ve KAGİDER'in ortak programı, kadın girişimcilerin tarımda dijitalleşme ve destek almasını sağlıyor.

06.01.2025 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Migros ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen "Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Migros ve KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, dijital tarım, finans, gıda güvenliği ve markalaşma süreçlerine kadar geniş bir yelpazede birçok konunun ele alındığı iki günlük kampa, Türkiye'nin 24 farklı ilinde tarım sektöründe en az bir, en çok üç yıldır faaliyet gösteren 43 kadın girişimci katıldı.

Kampın ilk gününde açılış konuşmalarının ardından, "Dijital Tarım & İyi Örnekler ve Finans", "Hibe ve Teşvikler" konulu paneller düzenlendi. Migros ve Macrocenter yöneticileri "Migros'ta Fırsat Var" ve "Süreç Tasarımı & Pazarlamada Genel Perspektif" başlıklı konuşma yaptı.

İkinci günde ise Dijital Tarım, Markalaşma, Kalite Süreçleri, Migros'a Ürün Satışı Yapmak & Deneyim Paylaşımı, Girişimcilik Yolculuğu başlıklı oturumlarda alanında uzman isimler, kadın girişimcilere detaylı bilgiler aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Migros olarak kadın girişimcilere yalnızca eğitim ve mentörlük desteği sunmakla kalmadıklarını, aynı zamanda kalite standartlarına uygun ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarında tüketicilerle buluşturduklarını belirtti.

Baydur, "Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programımızın 5'inci yılında, kadın girişimcilerimizin sektördeki dönüşüme katkı sağlayan projeler geliştirdiğini ve yerelden ulusala yayılan bir başarı hikayesi yazdığını görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilerin güçlendirilmesi ve tarım sektöründe daha etkin rol almalarının sürdürülebilir kalkınma açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Baydur, hayata geçirdikleri programla kadın girişimcilerin sadece üretici olarak değil, aynı zamanda yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştiren liderler olarak ekonomiye katılımını destekleyen bir platform sunduklarını belirtti.

Baydur, "Bu program sayesinde girişimcilerimize finansal okuryazarlıktan dijital tarıma, markalaşmadan gıda güvenliğine kadar geniş bir alanda yetkinlik kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün kadın girişimcilerimizin başarı hikayelerine tanıklık ederken, daha sürdürülebilir ve verimli bir geleceğe öncülük ettiklerini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yaklaşımımız hem yerel kalkınmayı destekliyor hem de kadın üreticilerimize ulusal pazara açılma imkanı sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda da kadın girişimcilerimizin yanında yer alarak, onların ekonomik hayata katılımını artırmaya ve tarım sektörünün geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, perakende medya alanındaki iştirakimiz Mimeda ile de Migros'ta ürün satış imkanına sahip olacak ilk 5 kadın üreticiye tanıtım desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Programımız, kadın girişimcileri tarım sektöründe dijitalleşme gibi yenilikçi alanlara da yönlendiriyor"

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Koçak da gerçekleştirilen programın, kadın girişimcilerin tarım sektöründeki görünürlüğünü artıran, onları güçlendiren ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeleri için gerekli araçları sağlayan güçlü bir platform haline geldiğini aktardı.

Koçak, "Programımız, kadın girişimcilere yetkinliklerini geliştirme ve işlerini büyütme fırsatı sunmakla kalmıyor, onları tarım sektöründe dijitalleşme gibi yenilikçi alanlara da yönlendiriyor. Geride bıraktığımız beş yıl boyunca, kadınların sadece üretici değil, aynı zamanda birer değişim lideri olduklarına tanıklık ettik. Sürdürülebilir tarım tekniklerini benimseyen ve yenilikçi yaklaşımlar geliştiren girişimcilerin yerel ve küresel ölçekte fark yaratmaya devam ediyor." şeklinde görüş belirtti.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol ise sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin ortak sorumlulukları olduğuna değinerek, "Tarım sektörü, çevresel, ekonomik ve sosyal dengenin sağlanmasında kilit bir rol oynuyor ve sürdürülebilir bir geleceğin temelini oluşturuyor. Beşinci yılına giren 'Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı', kadın girişimcilerin gücünü ve yaratıcılığını sektöre taşıyan, tarıma yeni bir bakış açısı kazandıran öncü bir platform haline geldi." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, Migros, Kadın, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciler Tarımda Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
14:08 Pervin Buldan’dan “Süreç nasıl gidiyor“ sorusuna tek cümlelik yanıt Pervin Buldan'dan "Süreç nasıl gidiyor?" sorusuna tek cümlelik yanıt
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:30 Fenerbahçe’de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek Fenerbahçe'de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek
20:02 Fenerbahçe’den taraftarlara saç baş yolduran istatistik Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik
20:01 Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim
19:46 Tribünler çileden çıktı: Kadıköy’de Ali Koç’a büyük şok Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok
19:43 “Hayalim sevişirken ölmek“ diyen Gerede’nin tepkilere yanıtı da olay "Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
19:33 Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler
19:22 Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 14:36:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciler Tarımda Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.