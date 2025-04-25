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Ekonomi

Kadın Girişimciler Yarışmasında Başarı

Kadın Girişimciler Yarışmasında Başarı

DTO Başkanı Erdoğan, kadın girişimcileri tebrik etti ve destek sözü verdi.

25.04.2025 13:13
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, bu yıl rekor sayıda başvuru olan Yükselen Markalar Türkiye Yarışması Projesi'nin jüri değerlendirmeleri sonucunda finale kalan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Üyesi Hatice Avcı ile Banu Meydan'ı tebrik etti. Erdoğan, "Kadınlarımızın iş gücümüzdeki varlığı, ekonomimizin temel direklerinden biridir" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Denizli İl İcra Komitesi Başkanı Ayla Taşçıoğlu ile KGK üyelerinden Hatice Avcı ile Banu Meydan ziyaret etti.

TOBB Denizli KGK Üyesi Banu Meydan, Başkan Erdoğan'a Denizli'de valiz ve çanta organizerleri, günlük makyaj çantaları, piknik örtüleri ile valiz düzenleyici setlerin e-ticaretini yaptığını anlattı, gördükleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

TOBB Denizli İl KGK Üyesi Hatice Avcı da, Denizli'de iyi tarım sertifikalı organik zeytinyağı üretimi yapan Avcı Tarım Ürünleri'nin sahibi olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan'ı her zaman yanlarında görmenin kendilerine güç verdiğini ifade etti ve teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, TOBB Denizli İl KGK Üyesi Hatice Avcı ve TOBB Denizli KGK Üyesi Banu Meydan'ı örnek başarılarından dolayı kutladı. Ziyaretine geldikleri için de hem onlara hem de TOBB KGK Denizli İl İcra Komitesi Başkanı Ayla Taşçıoğlu'na nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. Erdoğan, "Bu yıl rekor sayıda başvuru alan Yükselen Markalar Türkiye Yarışması Projesi'nin jüri değerlendirmeleri sonucunda finale kalarak bizleri gururlandırdınız. Sizin nazarınızda başarılı tüm genç kadın girişimcilerimizi kutluyor, emsal teşkil eden başarıların artarak devam etmesini diliyorum. Sizin olduğunuz her işte ve her yerde biz de varız; her daim yanınızdayız. Kadınlarımızın iş gücümüzdeki varlığı, ekonomimizin temel direklerinden biridir. Eşsiz çabalarınızla, ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sunuyorsunuz. Biz de tüm varlığımızla bu yöndeki her türlü girişimi destekliyor ve sizlerin iş gücüne katılmanızda daha güçlü ve hızlı yol almaya çalışıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan; ziyaretine gelen, işletmelerin dijital dönüşüm ve e-ihracat iş ortağı Kemal Özten'e de teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Sektörleriyle ilgili istişarede bulundu.

Başkan Erdoğan esnaf ziyaretlerini sürdürdü

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Bayramyeri'ndeki esnaf ve sanatkarı da unutmadı; iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler diledi. İşleri ve sektörleriyle ilgili istek, öneri ve düşüncelerini dinledi; fikir alışverişinde bulundu. Caddedeki vatandaşla da hasbihal etti; "Kapımız her daim esnaf ve sanatkarımıza, tüm üyelerimize sonuna kadar açık. ve biz her zaman onların yanındayız. Onlar, bizim varlık nedenimiz. Onlar, Denizli'mizin hayat kaynağı, ekonomimizin can damarı. İyi ki varlar. İnsanımızın güler yüzü ve işleriyle ilgili olumlu düşünceleri, yarınlarımızın çok daha güzel olacağına dair umudumuzu tazeledi" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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