Kadın İstihdamında Yeni Proje

Kadın istihdamını artırmayı amaçlayan 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)' İŞKUR tarafından Muğla'da başlatıldı. Proje kapsamında işverene 32 bin 500 TL'ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.

Muğla İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok, İŞKUR tarafından başlatılan ve kadın istihdamını artırmayı amaçlayan 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'nin (KİPAP) Muğla'da start aldığını duyurdu. Proje, işverenlere büyük bir fırsat sunarken, kadınların iş gücüne katılımını destekleyecek. KİPAP, işverenlere işe alacakları işsiz kadınların mesleki becerilerini iş yerinde gözlemleyip geliştirme, eğitim verme ve daha isabetli işe alım kararları alma imkanı tanıyor. İşverenler, bu sayede ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyet olmadan yetiştirebilecek ve doğru personel seçimi yapabilecekler.

Kadın çalışan için özel teşvik imkanı

İşverenler, her kadın çalışan için aylık 32 bin 500 TL'ye kadar prim, vergi ve ücret desteği alacak. Ayrıca, 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadın çalışanlara ise aylık 7 bin 500 TL çocuk bakım desteği sağlanacak.

Hangi işverenler yararlanabilir?

İmalat, bilgi ve iletişim, insan sağlığı ve sosyal hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, en az iki sigortalı çalışanı bulunan ve İŞKUR'a kayıtlı işverenler, bu projeden faydalanabilecek. Ancak, destek ödemesinin yapılabilmesi için işverenin, destek süresinin en az iki katı kadar süreyle kadın istihdamı sağlamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Proje süresi ise en fazla 3 ay olarak belirlendi.

Kadın çalışanlar için katılım şartları neler?

Başvuru tarihinden önceki son bir ayda sigortalı olmamak, 18-35 yaş aralığında olmak ve işverenin yakın akrabası olmamak gibi kriterler yer alıyor.

Başvurular nasıl olacak?

Projeye başvurmak isteyen işverenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri ile İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunabilecekler. - MUĞLA