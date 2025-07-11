Kadın Üreticilere Destek: Shopsa Fuar\'da

Türkiye genelinde il bazında kadın üreticileri bir araya getirerek ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlara taşıyan sosyal girişim Shopsa, F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri+Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı'na katıldı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisindeki kadın üreticilerin, girişimcilerin ve kooperatiflerinin emeklerini ekonomiye ve ticarete kazandırmak amacıyla başlatılan sosyal girişim projesi Shopsa, kadın emeğini görünür kılmayı hedefliyor.

Yönetim Kurulu Başkanlığını iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın üstlendiği, "kadına destek, ülkeye destek" mottosuyla yola çıkan platform, sağladığı toplumsal faydayla bireysel emeğin yerelden küresele taşınmasına ve kurumsal başarıya dönüşmesine yardımcı oluyor.

Trakya'daki kadın çiftçileri organize eden, iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilen sebzelerden tamamen katkısız, doğal hazır çorbalar üreten Belu Gıda, Türkiye'de ilk defa basmati pirincinden makarna üreten, glütensiz ve vegan ürünleriyle öne çıkan Rootzo, sağlıklı kuruyemiş, yulaf ve buğday içeren yenilikçi granola çeşitleri sunan Nova Granola ile Adana bölgesine özgü, bin yıllık ata tohumlarından doğal gübre ve yöntemlerle tarım yapan Bulgurum Karakılçık, Shopsa bünyesinde yer alan ve güçlü girişimcilik hikayesine sahip markalar arasında yer alıyor.

Başta e-ticaret olmak üzere ürün geliştirme, iş geliştirme alanlarında destek sağlayan platformun yeni durağı, 700 stantta 1000 marka ve 120 ülkeden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri+Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı oldu.

"Sürekli Yeni Ticaret Bağlantıları" mottosuyla düzenlenen fuarda, platforma bağlı kadınların ürünlerini müşterilerle buluşturan Shopsa'nın bu seneki hedefleri arasında, Türkiye'nin önemli zincir marketlerinde satışa sunulan kadın emeği ürünlerin, e-ticaretle yurt dışına satılmasını sağlamak da yer alıyor.

"Kadınlara yönelik bir şeyler yapma ihtiyacından doğdu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shopsa Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetindoğan, platformun, pandemiyle ciddi bir yükselişe geçen e-ticaret ve kadınlara yönelik bir şeyler yapma ihtiyacından doğduğunu belirtti.

Kadınları bireysel ve kurumsal olarak pazarla buluşturmanın yanı sıra emeklerini gerçek değerine kavuşturduklarını aktaran Çetindoğan, "Bunu da sorumlu bir yaklaşımı benimseyerek yapıyoruz. Bu süreçte, e-ticaretin giderek yükselen trendi, vizyonumuzu daha hızlı şekilde ileriye taşımamıza destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Çetindoğan, Türkiye'de 81 ildeki kadınların yaşadığı yerleri bizzat ziyaret ettiklerini, ticaret odaları, valilikler ya da belediyeler aracılığıyla onların ürünlerini ve sorunlarını yerinde incelediklerini, bu durumun, üreticiler için çizdikleri stratejinin altyapısını daha güçlü kıldığını vurguladı.

Kadınlara eğitim desteği verdiklerine de değinen Çetindoğan, şunları kaydetti:

"Hikayemizi hep birlikte yaşayarak yazma arzusundayız ve bunun için, bu süreçte tedarik zincirine ulaşacak altyapıya sahip markalarımızı perakende devleriyle buluşturup, kadın üreticileri bu zincire dahil ediyoruz. Ayrıca, kadınların iş becerisini artırmasına olanak tanıyan platform Shopsa Akademi ile kadınların e-ticaret ve geleneksel ticaret alanlarında var olmalarını sağlayacak çeşitli destekler sunuyoruz."