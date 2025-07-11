Kadın Üreticilere Destek: Shopsa Fuar'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kadın Üreticilere Destek: Shopsa Fuar'da

Kadın Üreticilere Destek: Shopsa Fuar\'da
11.07.2025 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shopsa, kadın üreticileri yurt içi ve yurt dışı pazarlarla buluşturmak için F İstanbul Fuarı'na katıldı.

Türkiye genelinde il bazında kadın üreticileri bir araya getirerek ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlara taşıyan sosyal girişim Shopsa, F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri+Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı'na katıldı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisindeki kadın üreticilerin, girişimcilerin ve kooperatiflerinin emeklerini ekonomiye ve ticarete kazandırmak amacıyla başlatılan sosyal girişim projesi Shopsa, kadın emeğini görünür kılmayı hedefliyor.

Yönetim Kurulu Başkanlığını iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın üstlendiği, "kadına destek, ülkeye destek" mottosuyla yola çıkan platform, sağladığı toplumsal faydayla bireysel emeğin yerelden küresele taşınmasına ve kurumsal başarıya dönüşmesine yardımcı oluyor.

Trakya'daki kadın çiftçileri organize eden, iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilen sebzelerden tamamen katkısız, doğal hazır çorbalar üreten Belu Gıda, Türkiye'de ilk defa basmati pirincinden makarna üreten, glütensiz ve vegan ürünleriyle öne çıkan Rootzo, sağlıklı kuruyemiş, yulaf ve buğday içeren yenilikçi granola çeşitleri sunan Nova Granola ile Adana bölgesine özgü, bin yıllık ata tohumlarından doğal gübre ve yöntemlerle tarım yapan Bulgurum Karakılçık, Shopsa bünyesinde yer alan ve güçlü girişimcilik hikayesine sahip markalar arasında yer alıyor.

Başta e-ticaret olmak üzere ürün geliştirme, iş geliştirme alanlarında destek sağlayan platformun yeni durağı, 700 stantta 1000 marka ve 120 ülkeden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri+Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı oldu.

"Sürekli Yeni Ticaret Bağlantıları" mottosuyla düzenlenen fuarda, platforma bağlı kadınların ürünlerini müşterilerle buluşturan Shopsa'nın bu seneki hedefleri arasında, Türkiye'nin önemli zincir marketlerinde satışa sunulan kadın emeği ürünlerin, e-ticaretle yurt dışına satılmasını sağlamak da yer alıyor.

"Kadınlara yönelik bir şeyler yapma ihtiyacından doğdu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shopsa Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetindoğan, platformun, pandemiyle ciddi bir yükselişe geçen e-ticaret ve kadınlara yönelik bir şeyler yapma ihtiyacından doğduğunu belirtti.

Kadınları bireysel ve kurumsal olarak pazarla buluşturmanın yanı sıra emeklerini gerçek değerine kavuşturduklarını aktaran Çetindoğan, "Bunu da sorumlu bir yaklaşımı benimseyerek yapıyoruz. Bu süreçte, e-ticaretin giderek yükselen trendi, vizyonumuzu daha hızlı şekilde ileriye taşımamıza destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Çetindoğan, Türkiye'de 81 ildeki kadınların yaşadığı yerleri bizzat ziyaret ettiklerini, ticaret odaları, valilikler ya da belediyeler aracılığıyla onların ürünlerini ve sorunlarını yerinde incelediklerini, bu durumun, üreticiler için çizdikleri stratejinin altyapısını daha güçlü kıldığını vurguladı.

Kadınlara eğitim desteği verdiklerine de değinen Çetindoğan, şunları kaydetti:

"Hikayemizi hep birlikte yaşayarak yazma arzusundayız ve bunun için, bu süreçte tedarik zincirine ulaşacak altyapıya sahip markalarımızı perakende devleriyle buluşturup, kadın üreticileri bu zincire dahil ediyoruz. Ayrıca, kadınların iş becerisini artırmasına olanak tanıyan platform Shopsa Akademi ile kadınların e-ticaret ve geleneksel ticaret alanlarında var olmalarını sağlayacak çeşitli destekler sunuyoruz."

Kaynak: AA

istanbul, Türkiye, Ekonomi, İhracat, Kadın, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Üreticilere Destek: Shopsa Fuar'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Joao Felix yuvaya geri dönüyor Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı

16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü: Terörsüz Türkiye süreci devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü: Terörsüz Türkiye süreci devam edecek
15:42
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
23:11
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi
Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
22:58
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
22:27
Özgür Özel’den Osman Gökçek’e çok sert sözler
Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler
22:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
21:48
Almanya’da Filistin destekçilerine polis şiddeti O anlar kameralarda
Almanya'da Filistin destekçilerine polis şiddeti! O anlar kameralarda
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 16:26:00. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Üreticilere Destek: Shopsa Fuar'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.