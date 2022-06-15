Kadının eli KAED ile güçleniyor - Son Dakika
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Kadının eli KAED ile güçleniyor

15.06.2022 10:58
Kadının eli KAED ile güçleniyor

Kadın Aile Eğitim Derneği (KAED) Türk kadınına ışık tutmaya devam ediyor.

Kadın Aile Eğitim Derneği (KAED) Türk kadınına ışık tutmaya devam ediyor.

'Dünya kadınla güzelleşiyor' ilkesiyle yola çıkılan ve Türk kadınına eğitim, nitelik, girişim, cesaret ve özgüven aşılayan KAED, yeni ofisiyle öncü olmaya devam edecek. Açılışa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fetih Yıldız, Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Mert Vahit Aslan, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Filiz Duzcu, Kent Konseyi Kadın Meclis Yürütme Kurulu Üyesi Mutlu Çatalkaya ve KAED Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Orcan'ın eşi iş insanı Metin Orcan da hazır bulundu.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen anlamlı açılışta konuşan Kadın Aile Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Orcan, "Buraya gelen kadınlar hayatlarına fark katmak, içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve kendi dünyalarına renk katmak için gelsin. Bir kadını geliştirirseniz aileyi ve tüm toplumu geliştirirsiniz. Kadın çok değerli varlık" diye konuştu. - BURSA

Kadının eli KAED ile güçleniyor
Kadının eli KAED ile güçleniyor
Kadının eli KAED ile güçleniyor
Kadının eli KAED ile güçleniyor
Kadının eli KAED ile güçleniyor
Kadının eli KAED ile güçleniyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Aslı Orcan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadının eli KAED ile güçleniyor - Son Dakika

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