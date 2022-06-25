Kadınlar KEÇMEK'te üretip kazanç sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar KEÇMEK'te üretip kazanç sağlıyor

25.06.2022 15:00
Kadınlar KEÇMEK'te üretip kazanç sağlıyor

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) kursiyerlerini ziyaret ederek çeşitli denetimlerde bulundu.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) kursiyerlerini ziyaret ederek çeşitli denetimlerde bulundu.

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) kursiyerlerini ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kursiyerleri ziyaret ederek çeşitli denetimlerde bulundu. Kursiyerlerin taleplerini dinleyen Altınok, KEÇMEK'te öğrendikleri sayesinde üretim yapan ve ev ekonomilerine katkı sağlayan birçok kadının bulunduğunu söyledi. Buradaki denetimlerinin ardından değerlendirme yapan Başkan Altınok, "El emeği göz nuru ürünlerin üretildiği ve öğretildiği kurs merkezlerimizi gezmeye devam ediyoruz. Bademlik Zümrüt Yaşam Alanı'mızda, Bağlum'da ve Atapark'ta KEÇMEK eğitmenlerimizle ve kursiyerlerimizle bir araya gelerek kurs merkezlerimizin çalışmalarını inceledik. Birbirinden farklı branşlarda uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarımız sayesinde vatandaşlarımız mesleki ve hobi amaçlı olarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kapadokya'da yoga etkinliği düzenledi Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kapadokya'da yoga etkinliği düzenledi Babacan'ın 'Biz Devraldığımızda Çeyrek Altın 70 Liraydı' Sözlerine Kadın Pazarcıdan Yanıt: '50 Liraya Bir Kilo Biber Sattık' Babacan'ın 'Biz Devraldığımızda Çeyrek Altın 70 Liraydı' Sözlerine Kadın Pazarcıdan Yanıt: '50 Liraya Bir Kilo Biber Sattık'
Kaynak: İHA

Turgut Altınok, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadınlar KEÇMEK'te üretip kazanç sağlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
14:47 İşine son verilen genç intihar etmek istedi, çocukluk arkadaşı 4 saat süren uğraş sonunda ikna edebildi
14:42 Mahkeme, gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in kız kardeşinin ifadesinde atıfta bulundu! O ifadeye yalanlama geldi
14:37 Muslera'ya Fransa Ligi'nden talip çıktı! Galatasaraylı taraftarları üzüntü sardı
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
13:43 Pınar Gültekin'in katiline verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı: Katilin canavarca hisle hareket etmediği vurgulandı
13:38 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi
13:35 İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi
13:29 Kraliçe Elizabeth'in jokeyinin de katılacağı Gazi Koşusu'nun ödülü dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 15:17:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlar KEÇMEK'te üretip kazanç sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement