Kadrolu işçilerin zam sevinci - Son Dakika
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Kadrolu işçilerin zam sevinci

04.03.2022 00:57
Kadrolu işçilerin zam sevinci

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığına bağlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediyelerinde çalışan Hizmet-İş Sendikası Kadrolu işçilerine yüzde 54,44 oranında zam yansıyacağı bildirildi.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığına bağlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediyelerinde çalışan Hizmet-İş Sendikası Kadrolu işçilerine yüzde 54,44 oranında zam yansıyacağı bildirildi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediyelerinde zam artış oranlarını bir önceki yılın Şubat Ayına göre yıllık tüfe oranına göre imza altına aldıklarını belirtti.

Çelik, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediyelerinde zam artış oranlarını Şubat Ayı Yıllık Tüfe artış oranlarına göre imzalamıştık. 25 yıldır üyelerimizi enflasyona ezdirmeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a ve Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan'a üyelerimiz ve sendikam adına teşekkür ediyorum. Mart ayı itibariyle çalışan kadrolu üyelerimizin ücretlerine ve almış oldukları ücretlerinin tamamına yüzde 54,44 oranın da zam yansıtılacaktır. Üyelerimiz almış oldukları zammı aileleriyle birlikte huzur içerisinde harcasınlar" dedi. - KAYSERİ

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Hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı Hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı Kayseri'de 5 belediyede kadrolu işçi ücretleri TÜFE'ye göre yüzde 54 artırıldı Kayseri'de 5 belediyede kadrolu işçi ücretleri TÜFE'ye göre yüzde 54 artırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Hacılar, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadrolu işçilerin zam sevinci - Son Dakika


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