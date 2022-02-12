Kafelerdeki çay parasına çorba satıyor

Sakarya'da açtığı lokanta şubelerinde yemekleri piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarda müşterilerine sunan ve kafelerde içilen çay parasına çorba satan lokantada durumu olanda olmayanda karnını doyurabiliyor.

Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde toplam 11 şubesi bulunan lokantaya ait ve piyasa ortalamasının çok altında satılan yemekler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Listede çorbanın 4 buçuk, pilavın 5, kıymalı yemeklerin 11 liradan başladığını gören vatandaşlar ise yemek yeme rotasını buraya çeviriyor. Kafelerde içilen çay parasına çorba satan lokantada durumu olanda olmayanda karnını doyurabiliyor. Lokanta sahibi Sami Öztürk, kaliteden ödün vermediklerini belirterek Sakarya halkının ilgisi ile büyüdüklerini söyledi. Farklı işletmelerde çorbanın pahalı olduğunu belirten lokanta müşterisi Metin Dayanıklı, işletmeye uzak bir noktadan geldiğini belirtti.

"Sadece çorbayla karnını doyurabilirsin"

Lokantanın yaklaşık 10 yıldır müşterisi olduğunu belirten Metin Dayanıklı, "Yemekler çok güzel, aşağı yukarı 10 seneden beri yiyoruz. Zengin insan daha fazla yemek yer bizde normal olan yemekleri yeriz. Sadece çorbayla karnını doyurabilirsin, diğer lokantalarda çorba daha pahalı burada yemek varken oralara neden gideyim. Ben buraya yemek yemeye Donatım'dan geliyorum" dedi.

"Fiyatlar, elektrik artsın hiç problem değil"

Lokanta işletmecisi Sami Özkurt, "Şuanda biz 4 buçuk liraya çorba satıyoruz. Normalde çorba iki ay önce 3 liraydı bizim işimiz sirkülasyonla. Malum pandemiden önce işletmemizde 2 bin 500- 3 bin müşteri ziyaret ediyordu. Dünyada ve ülkemizde pandemi etkilerinin yoğunlaşmasından sonra yüzde 55 civarı müşteri kaybına uğradık. Sebebi ise paket servisimiz yok bizim çoğu kişi de pandemiden dolayı evine ve iş yerine sipariş veriyor. Bu da bizim işimizi düşürdü ama eski günlerdeki gibi müşteri sayımızı yakalamış olsak çorbanın fiyatını 3 buçuk liraya geri çekebiliriz. Fiyatlar, elektrik artsın hiç problem değil dediğimiz gibi sirkülasyonu yakalamamız lazım. Kullanmış olduğumuz malzemeler marketlerde gördüğümüz en kaliteli malzemeler, depolarımız, mutfağımız halka açık istedikleri zaman buraları ziyaret edebilirler" dedi.

"Ekonomik ve kaliteli bir şekilde hizmet ediyoruz"

Herkesin cebine göre yemek çeşitlerinin olduğunu dile getiren Özkurt, "Durumu olan, olmayan herkes işletmemize gelerek karnını doyurabilir. Çünkü yemek yelpazemiz çok geniş, 30-35 çeşit sulu yemek, 8-9 çeşit çorba, 4-5 çeşit pilavımız ve 10-15 çeşit tatlımızla hizmet veriyoruz. 4 buçuk liraya bir çorba alıp yanında 4 tane, 5 tane isterlerse daha fazla alarak müşterilerimiz karınlarını doyurabilir. Yanına bir pilav alınırsa 9 buçuk lira yapıyor ama bunun haricinde kıymalı yemekler alabilirler 11 lira, tavuk sote alınabilir 9 lira, 5 liraya tatlı çeşitlerimiz var bunlardan alınabilir. Et yahnilerimiz var 18 liraya kavurma, Arnavut ciğeri var bu şekilde de daha çok pahalı hizmet almak isteyende olursa yiyebilirler. Herkesin cebine ve kesesine göre yemek çeşitlerimiz mevcut, ekonomik ve kaliteli bir şekilde hizmet ediyoruz" diye konuştu.

"Çay fiyatına çorba veriyoruz Sakarya'da"

Çorba fiyatlarının bazı işletmelerde satılan çay fiyatlarından düşük olduğunu aktaran Özkurt, "Çay fiyatına çorba veriyoruz Sakarya'da tabi çay fiyatı derken bizim çorbanın 2-3 katı çay satan müesseseler var. Biz 4 buçuk lira Allah bereket versin bizi kurtarıyor. Şuanda da zarar etmiyoruz. Gelen zamanlardan dolayı etkilendik ama ay sonunda her şeyimizi ödediğimiz zaman bir karlılığımız mevcut ona da şükür diyoruz" şeklinde konuştu.

"Onlar yedikçe biz doyuyoruz"

İşletme Müdürü Nagihan Turgut, "Cebimde param yok, karnımı doyurmak istiyorum diyen müşterilerimiz var bunlarda tabi bütün şubelerimizde patronumuzun talimat vermiştir. Vatandaşların bu tür durumlarda geri çevrilmemesi konusunda bizlerde bu duruma hassasiyet göstererek müşterilerimizi geri çevirmiyoruz. Öğrencilerimiz, vatandaşlarımız tüm müşterilerimiz gelip karınlarını doyurduklarında ve biz onları gördükçe çok mutlu oluyoruz. Daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kısacası onlar yedikçe biz doyuyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA