Kahverengi Kokarca ile Mücadele Seferberliği - Son Dakika
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Ekonomi

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Seferberliği

2024'te 35 ilde 207 bin 'samuray arısı' üretilerek kahverengi kokarca ile mücadele edilecek.

14.10.2024 11:50
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Seferberliği" kapsamında biyolojik mücadele çerçevesinde, 2024'te 35 ilde 207 bin 286 "samuray arısı" üretimi yapılarak salım yapıldı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, kahverengi kokarca böceği Türkiye'de ilk defa 2017'de görüldü. Söz konusu böcek ülkede geçen yıla kadar ekonomik olarak ciddi bir zarar vermedi ancak 2023'te yağışlı bahar sezonunda ilaçlamaların etkisiz kalması nedeniyle lokal alanlarda ekonomik kayıplara yol açtı.

Artan popülasyonla mücadele için geçen sene "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" uygulamaya alındı. Bu yıl da "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Seferberliği" başlatıldı.

Zararlıya karşı mekanik (süpürme, toplama), biyoteknik (fremon tuzaklar), biyolojik (samuray arısı) ve kimyasal mücadele yöntemleri uygulanıyor.

Bu kapsamda, 35 ilde 196 ilçede, 1272 teknik personelle 508 lokasyonda böceğin popülasyon yoğunluğu takip ediliyor. Ayrıca 99 bin 96 üreticiye, 1122 sektör temsilcilerine bilgilendirme yapıldı, konuyla ilgili 89 bin 810 eğitim materyali dağıtıldı, kamu spotu hazırlandı.

Kimyasal mücadele için 2021'de 1, 2022'de 3 olmak üzere dört kimyasal ilaç ve 2024'te monitör amaçlı 1 feromon tuzak ruhsatlandırıldı.

Bu yıl için şeftali, elma, armut, kivi, Trabzon hurması, ceviz, incir ve turunçgillerde, domates, biber, fasulye, patlıcan, mısır, soya, çeltik, ayçiceği ve bağlarda 81 ili kapsayacak şekilde kimyasal mücadele için önlem amacıyla tavsiye ilaç listeleri oluşturuldu.

Ülkede 744 bin hektarda fındık alanının tamamının ilaçlanmasının yerine daha çok kışlak alanlarda mekanik ve biyosidal ürünlerle mücadele yapılması hem ekonomik hem de doğal dengenin korunması açısından önemli olarak görülüyor.

Biyolojik mücadele için 2024'te 35 ilde doğal düşman olarak 207 bin 286 "samuray arısı" üretimi yapılarak salım yapıldı. 2025 yılı için hedef 300 bin adet olarak belirlendi.

Biyoteknik mücadele için 4 bin 150 feromon alımı gerçekleştirildi

Kışlak mücadelesinde sahipsiz ve kamusal alanlarda ilaçlı mücadele yapılması için belediyeler, muhtarlıkların, Bakanlık il ve ilçe müdürlükleriyle işbirliği halinde çalışmaları gerekiyor.

Biyoteknik mücadele için 4 bin 150 feromon alımı gerçekleştirildi, 3 bin 500 adet feromon dağıtıldı, bir ay içerisinde 650 feromon dağıtımı daha yapılacak. İl müdürlüklerince ilaç uygulaması devam ediyor.

Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Bartın'da fındık başta olmak üzere sahil bölgesinde yetişen tüm ürünlerde, iç bölgelerde ise şeftali elma, mısır, üzüm ve armut gibi bitkisel üründe risk bekleniyor.

Öte yandan popülasyonun yoğun olduğu Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Bartın'da kahverengi kokarcaya karşı kışlak mücadelesinde kullanılmak üzere kimyasal alımları için de bölge illerine bütçe gönderildi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahverengi Kokarca ile Mücadele Seferberliği - Son Dakika

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