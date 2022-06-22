Kalesinterflex, Senegal'deki Birleşmiş Milletler Evi'nde kullanıldı - Son Dakika
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Kalesinterflex, Senegal'deki Birleşmiş Milletler Evi'nde kullanıldı

22.06.2022 13:38
Kalesinterflex, Senegal'deki Birleşmiş Milletler Evi'nde kullanıldı

Kalesinterflex, referansları arasına Senegal'de bulunan Birleşmiş Milletler Evi'ni ekledi.

Kalesinterflex, referansları arasına Senegal'de bulunan Birleşmiş Milletler Evi'ni ekledi.

Kalebodur'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin inovatif ürünlerinden Türkiye'nin en büyük porselen seramik levhası Kalesinterflex, Senegal'deki Birleşmiş Milletler Evi'nde kullanıldı.

Türkiye'ye bugüne kadar birçok inovatif ürün kazandıran Kalebodur'un sektöre sunduğu Kalesinterflex, Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da çok sayıda önemli projede özellikle tercih edilmeye devam ediyor.

Verilen bilgiye göre, iç mekan duvar ve zeminlerin yanı sıra boyutları, esnekliği ve uygulama kolaylığı ile dış cephelerde de mimarların öncelikli tercihi haline gelen Kalesinterflex, mimarlar ve profesyonellere yaratıcılık imkanı sağlıyor.

Tasarım özgürlüğü ve esnekliği sağlayan Kalesinterflex, büyük fikirler için sınırsız ebatlar sunuyor. 100x300 santimetre ve 120x360 santimetre ebatlı olarak ve sadece 3-5 milimetre incelikle porselen seramik levha olarak üretilen Kalesinterflex, aynı zamanda isteğe göre projeye en uygun özel ebatlarda da üretilebiliyor.

Kalesinterflex, mat ve parlak yüzeylerde 18 düz renk ve dijital üretim teknolojisi ile gerçeğe en yakın metalik, ahşap, beton ve doğal taş dokulu alternatifleriyle de kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Kalesinterflex, en büyük porselen seramik olmasının yanı sıra hijyenik yapısıyla da bakteri oluşumunu engelliyor. Kalesinterflex, konvansiyonel kullanım alanı olan duvar dış cephe ve zemin kaplamanın ötesine geçerek dokunduğu tüm yüzeylerde bütünsel görünüm sağlarken, uzun ömürlü dayanımı ve hijyenik yapısıyla da sağlıklı yaşam alanları oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Evi

Senegal'de Dakar yakınlarındaki yeni bakanlıklar bölgesi Diamniadio'da, Wilmotte & Associes tarafından tasarlanan Birleşmiş Milletler Evi, 14 hektar arazi üzerine inşa edildi.

60 bin metrekare inşaat alanına sahip yapının cephesinde 16 bin metrekare Kalesinterflex porselen seramik levha kullanıldı.

Senegal hükümeti tarafından başlatılan proje, Dakar'a dağılmış 34 Birleşmiş Milletler kurumunu yeni ve anıtsal, tek bir yapı altında topluyor.

Bir daireden saçılan yedi kanattan oluşan bina, hem inşaat hem de kullanım aşamasında enerji verimliliği, erişilebilirlik, güvenlik ve emniyet konusunda örnek olmayı amaçlıyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Senegal, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kalesinterflex, Senegal'deki Birleşmiş Milletler Evi'nde kullanıldı - Son Dakika

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