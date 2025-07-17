Kalyon PV'den TOPCon Plus Yatırımı

Kalyon PV, TOPCon Plus güneş hücresi üretimi kapsamında, bu teknolojiyi hayata geçirecek endüstriyel tesis altyapısının dizaynı ve kurulumu için uluslararası bir sistem tedarikçisiyle yatırım anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ingot, wafer, güneş hücresi ve panel üretim süreçlerini AR-GE dahil tek çatı altında gerçekleştiren Avrupa'da ilk, dünyada ise sayılı üretim tesislerinden biri olan Kalyon PV, TOPCon Plus hücre üretim tesisiyle entegre olan yeni yatırım anlaşması imzaladı.

TOPCon Plus üretiminin kritik bir parçası olan bu yatırım, yardımcı tesisler altyapısının yeni bir bakış açısıyla oluşturulmasına odaklanıyor. Gelecek yılın başında devreye alınması planlanan tesis altyapısı, 1100 megavat kapasiteli TOPCon Plus güneş hücresi üretim teknolojisinin tüm üretim süreçlerini destekleyecek şekilde planlandı.

Kalyon PV, bu stratejik yatırım sürecinde yalnızca ileri teknolojiye değil, aynı zamanda Türkiye'nin sanayi kapasitesine de değer katmayı amaçlıyor. Ayrıca, tesis altyapısı için uluslararası bir firmayla stratejik iş birliği kurulmuş olmasına karşın proje bütçesinin önemli bir kısmının yerli tedarikçilere ayrılması hedefleniyor. Bu yaklaşımla, Türkiye'de güneş enerjisi teknolojilerinin yerlileştirilmesine ve yüksek katma değerli üretimin yaygınlaşmasına doğrudan katkı sunulması amaçlanıyor.

Yerli ekipman üreticilerinin projeye entegrasyonu, bu alandaki bilgi birikiminin ve teknik yetkinliklerin gelişmesine olanak tanırken, aynı zamanda sürdürülebilir ve dirençli bir tedarik zinciri kurulmasına da katkı sağlıyor. Bu sayede, benzer teknoloji yatırımlarının Türkiye merkezli olarak artmasını teşvik edecek bir zemin hazırlıyor.

Yeni nesil yüksek verimli güneş hücreleri, aynı alandan daha fazla elektrik üretmeyi mümkün kılarken, şirketin küresel pazarlardaki rekabet gücüne de önemli katkı sunuyor. Söz konusu yeni altyapı yatırımı, ileri teknolojiye dayalı üretimin hayata geçmesini sağlayacak en kritik bileşen olarak konumlanıyor.

"Güneş teknolojilerinde daha verimli ürünler üretilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon PV Genel Müdürü Dr. İhsan Kulalı, teknoloji geliştirirken sürdürülebilirliğin ve Türkiye'nin bu alandaki üretim kaslarının güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, "Daha verimli ürünler geliştirmemize olanak tanıyan TOPCon Plus güneş hücresi yatırımıyla eş zamanlı yürüttüğümüz Yardımcı Tesisler-Endüstriyel Tesis Altyapısı Yatırımı, Çin dışında dünyada ilk olacak TOPCon Plus güneş hücresi üretimimiz için kritik bir adımdır." İfadesini kullandı.

Kulalı, yardımcı tesisler yatırımının şirketin teknolojik üstünlüğünün yanı sıra sürdürülebilirlik vizyonunun da güçlü bir yansıması olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üretim hatlarımızın ve altyapımızın geleceğin teknolojileri doğrultusunda iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi, güneş teknolojilerinde daha verimli ürünler üretmemizi sağlarken, su, enerji ve insan kaynağımızın etkin ve verimli kullanımı açısından da sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamıza önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca bu yatırım sürecini, ülkemizin güneş teknolojileri ekosistemini büyütecek şekilde yerli tedarikçilerimizle birlikte yürütecek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu yaklaşım, sadece bugünü değil; geleceğin temiz ve yerli enerji vizyonunu da birlikte inşa etme çabamızın bir parçasıdır. Kalyon PV olarak 'Yenilenebilir enerjide güneş gibi doğan bir Türkiye' vizyonumuz kapsamında sadece güneş paneli üretmiyor, güneş teknolojilerinin ülkemizde gelişmesine öncülük ediyoruz."