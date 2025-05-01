Kanal İstanbul Projesi Devam Edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Kanal İstanbul Projesi Devam Edecek

Bakan Uraloğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin doğru zamanda yapılacağını belirtti.

01.05.2025 13:38
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul Projesi'ni yapacaklarını, bunun için doğru zamanı beklediklerini bildirdi.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde, hafif seviye kentsel arama kurtarma ekibi "Karakurt"un tanıtımı ve araç dağıtımı nedeniyle düzenlenen törende gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili soru üzerine Uraloğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarla bu süreci istişare ediyoruz. Buna göre de zaman zaman açıklamalarda bulunuyoruz." dedi.

"Doğru zamanda ve finans imkanlarıyla..."

Uraloğlu, Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili iradelerinin net olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız. Ne zaman yapacağımızı istişare ediyoruz. 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Doğru zamanda ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız, vazgeçmiş değiliz. Vatandaşımızın görüşünü de dinledik. Bu yeni bir tartışma konusu değildir." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Kanal İstanbul'un, Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu söyledi.

" 23 Nisan'da ulaşım altyapımız depreme hazır olduğunu kanıtladı"

Uraloğlu, törendeki konuşmasında ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Son yıllarda hem dünya genelinde hem de Türkiye'de sel, deprem ve orman yangını gibi doğal afetlerin sık yaşandığına ve bunların yıkıcı etkilerinin görüldüğüne işaret eden Uraloğlu, "Özellikle, asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depremleri ve 23 Nisan'da yaşanan İstanbul depremi bizlere bir gerçeği milletimiz nazarında bir kez daha hatırlattı. Bakanlığımız sorumluluğundaki kara yollarımız, havalimanlarımız, tren ve metrolarımız da çok şükür bu felaketi hasarsız atlattı. 23 Nisan'da ulaşım altyapımız depreme hazır olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, afetlere karşı hazırlıklı olmanın, arama ve kurtarma ekiplerinin sayısını ve gücünü artırmanın bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden sonra bir arama kurtarma ekibi kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Karakurt, 459 kişilik bir kurtarma ordusudur"

Olası afetlerde milletin yanında olmak, enkaz altında bir cana daha ulaşmak için "Karakurt" yani kara yolları arama ve kurtarma ekiplerini kurduklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Karakurt aslında bir ekipten ziyade kara yollarının 17 bölge müdürlüğünde, her biri 27 gönüllü kahramandan oluşan toplam 459 kişilik bir kurtarma ordusudur. Ekiplerimizin her biri asgari olarak 18'i asil, 9'u yedek olmak üzere toplam 27 kişiden oluşuyor. Her biri, afet anında, afetzedelerin aranması ve kurtarılması için özel olarak eğitilmiş, donatılmış ve akredite edilmiş birer umut neferidir. Bu ekipler, afetlerin ilk anlarında, zamanla yarışarak, bir hayat kurtarmanın ne kadar kıymetli olduğunu bilen gönüllülerden oluşuyor."

Uraloğlu, ekiplerin olağan zamanlarda da durmaksızın çalışacaklarına işaret ederek, kırıcı, kesici aletlerden jeneratörlere, özel tasarlanmış konteyner depolardan kişisel donanımlara kadar tüm ekipmanların hazırlandığını anlattı.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından araçlarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Doğal Afetler, İstanbul, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

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