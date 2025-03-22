Kandıra Gıda OSB'nin İlk Fabrikası Açıldı

Türkiye'nin gıda başkenti olacak

Kandıra Gıda OSB'nin ilk üreticisi NESOS oldu

KOCAELİ - Türkiye'nin sos üreticisi ve ihracat şirketi NESOS Gıda San. A.Ş., Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime başlayan ilk fabrika oldu. GİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, "Kandıra; gelecekte turizm, tarım ve gıda yönünde Türkiye'nin bir numarası olacak" dedi.

Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime başlayan ilk fabrika olan ve Türkiye'nin sos üreticisi ve ihracat şirketi olan NESOS Gıda San. A.Ş.'nin tapu töreni gerçekleşti. Faaliyete geçen fabrikanın tapu ve iftar programında Vali İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, NESOS Gıda San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, NESOS Gıda San. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Ergün, GİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, NESOS Gıda San. A.Ş. Genel Müdürü Selen Erkök, NESOS Gıda San. A.Ş. Satış Genel Müdürü Esra Gök katıldı.

"İlk fabrikamız faaliyete geçti"

GİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, yaptığı konuşmada, "2010 yılında kurulan Kandıra Gıda Organize Sanayi Bölgemiz uzun mahkeme süreci geçirdi. Bir kişinin itirazıyla Danıştay ile idari mahkemesi arasında 7 defa gittik geldik. En son Danıştay'da alınan kararla bir daha kapatılmamak üzere açıldı. Yaklaşık 5 yıl önce ilk temeli attık. Burada 10 milyon metreküp kazı yaptık, resmen dağ vardı. Yukardan aşağıya doğru 7 derece eğim verdik. Sağdan sola da 4 derece eğim vererek kanalizasyon, pis su giderlerini başarı şekilde gerçekleştirdik. Tabi şu an tüm mahkeme süreçlerimiz bitti. İlk fabrikamız faaliyete geçti" diye konuştu.

"Kandıra belirli zaman sonra Türkiye'de gıdanın başkenti olacak"

Önümüzdeki yıllarda başka fabrikalarında kurulmasını beklediklerini aktaran Başol, "Önümüzdeki senelerde 10-15 fabrika daha faaliyete geçecek. Kandıra belirli zaman sonra Türkiye'de gıdanın başkenti olacak. Kandıra'da üretilen tüm tarım ürünleri burada tüketilecek. Süt üreten sütünü süt fabrikasına verecek, hayvan üreten etini et fabrikasına verecek. Marul, soğan ve domates yetiştiren ürünlerini çiğ köfte fabrikalarına verecek" şeklinde konuştu.

"Kandıra; gelecekte turizm, tarım ve gıda yönünde Türkiye'nin bir numarası olacak"

Yeni kurulan fabrikaya dair konuşan Başol, "Şu an içinde bulunduğumuz fabrika sos üretiyor. Sosta her tülü bitki kullanılmakta. Kandıra; gelecekte turizm, tarım ve gıda yönünde Türkiye'nin bir numarası olacak. Yıllarca Kocaeli'nin en fakir ilçesi, en zengin ilçesi konumuna gelecek" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası sağlığa uygun"

Fabrikanın kuruluş aşamalarını aktaran NESOS Gıda San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz ise, "Büyük bir heyecan ve gurur duyuyoruz. Kandıra OSB yönetimi bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Bizde onlara söz verdiğimiz üzere fabrikayı 1.5 yıla yakın sürede ayağa kaldırdık. 2. sevindiğimiz husus kendi alanında Türkiye de değil dünya da en iyi alt yapıya sahip akıllı fabrika olarak tabir ettiğimiz sistemlere sahip olarak kuruldu. Fabrika, uluslararası sağlığa uygunluk kurallarına sahip. Etrafına bir adım sonrası içilebilir su bırakan, kullandığı suyun yüzde 60'ını geri çeviren bir fabrika. Kandıra çevresindeki insanlara istihdam sağlama açısından da önemli bir konumda" dedi.