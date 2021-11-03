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Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika

Kapalıçarşı'da altın

03.11.2021 17:58
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 549,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 549,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 889,00 lira, Cumhuriyet altını 3.639,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 549,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI

ÇARŞAMBA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 551,00551,20548,70549,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.631,003.652,003.618,003.639,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 502,50506,20500,70504,70
Lira(Tam) Ziynet 3.548,003.568,003.535,003.555,00
Yarım Ziynet 1.774,001.784,001.768,001.778,00
Çeyrek Ziynet 887,00892,00884,00889,00

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi


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