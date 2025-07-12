Kapıdağ Mor Soğanında Yeni Dönem

Erdek'in coğrafi işaretli değerlerinden biri olan Kapıdağ mor soğanı, bu yılki ilk hasatla birlikte önemli bir değişim sürecine girdi.

Erdek Ticaret Odası ve Erdek İlçe Tarım Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde üreticiler, ürünlerini artık aracı veya komisyoncu olmadan doğrudan tüketiciye ulaştırabiliyor. Geçmiş yıllarda coğrafi işaret tesciline rağmen pazarlama konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle, üreticiler hem düşük kazançla yetinmek zorunda kalıyor hem de ürün bedellerini geç alma sorunuyla karşılaşıyordu. Yeni model ile birlikte bu sorunların büyük ölçüde çözüldüğü belirtiliyor.

Yeni sistem kapsamında yalnızca tescilli üreticilerin ürünleri denetime tabi tutuluyor ve doğrudan satış yapma imkanı tanınıyor. Böylece üreticiler hem gerçek değerinde gelir elde ediyor hem de ödeme süreçleri hızlanıyor. Sistemin hayata geçmesiyle birlikte, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ulusal zincir mağazalarda Kapıdağ mor soğanına aracısız şekilde ulaşmak mümkün hale geldi.

Diğer yandan Erdek Ticaret Odası, ürünün değerini uluslararası alana da taşımak için Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusunu tamamlamıştı. Bu süreçte bölgede faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin de sürece dahil edilmesi, yöre halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yerel üreticilerin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunacak şekilde sosyal sorumluluk temelli yeni planlamalar da gündemde yer alıyor. - BALIKESİR