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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

06.12.2021 08:20
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolunun Misis Kavşağı-Yılankale Kavşağı 3-6'ncı kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35'inci kilometrelerinde Taşucu-Ovacık arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 104-105'inci kilometreleri ile 110-115'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere- İkizdere yolunun 36-37'nci kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 5-8'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 15'inci kilometresinde bulunan Derbent-2 köprüsünde genleşme derzi bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivas- Kangal yolunun 39-41'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ardahan- Çıldır yolunun 27-29'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çavdarhisar, Safranbolu, Gaziantep, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi


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