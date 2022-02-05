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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

05.02.2022 08:19
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bozburun ayrımı- Marmaris yolunun 26. kilometresinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Geçişler diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 47. kilometresinde yolda çökme meydana geldiğinden ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Edremit- Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 35-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Siirt- Kurtalan yolunun 35-37. kilometrelerinde trafik işaretleme çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 63-64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü, 28- 29. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 6-7. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Ardahan- Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.???????

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Çanakkale, Gazipaşa, Manavgat, Marmaris, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi


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