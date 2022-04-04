Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kavakköy- Gelibolu kavşakları 13-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Tekirdağ yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun (TİS) Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları sebebiyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten yapılıyor.

Çivril-Dinar yolunun 0-3. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen çökme dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sinop- Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Çatalzeytin-Türkeli- Ayancık yolunun 29. kilometresinde (Büyükdüz mevkisi) meydana gelen oturma sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 38. kilometresindeki (Keşap şehir girişi) yapım çalışması nedeniyle Piraziz-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.