Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 20 Haziran'a kadar İstanbul istikametinde (Bolu Dağı Tüneli) trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılacak olup, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşaklarının 2-5. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla çalışma programına göre İstanbul ve İzmir yönlerinde 1 şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Subaşı-Çatalca yolunun 14-25. kilometrelerinde üstyapı bakım onarım çalışmaları sebebiyle Büyükçekmece yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Antalya- Kemer yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin verilecek.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü devam ediyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3 ile 22-24. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları kapsamında her iki istikamette ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 23-76. kilometrelerindeki muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-27. kilometrelerinde (Yeşilovacık-Aydıncık) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.