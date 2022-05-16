Kara yollarında durum - Son Dakika
Üye Girişi

Kara yollarında durum

16.05.2022 08:34
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 20 Haziran'a kadar İstanbul istikametinde (Bolu Dağı Tüneli) trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılacak olup, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşaklarının 2-5. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla çalışma programına göre İstanbul ve İzmir yönlerinde 1 şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Subaşı-Çatalca yolunun 14-25. kilometrelerinde üstyapı bakım onarım çalışmaları sebebiyle Büyükçekmece yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Antalya- Kemer yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin verilecek.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü devam ediyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3 ile 22-24. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları kapsamında her iki istikamette ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 23-76. kilometrelerindeki muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-27. kilometrelerinde (Yeşilovacık-Aydıncık) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika! Düzce'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti Son dakika! Düzce'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti Kara yollarında durum Kara yollarında durum

Anadolu Otoyolu, Orhangazi, Düzce, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika


Son Dakika
08:36 16 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
08:33 Tunceli'de kız yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi
08:31 İrem Derici'nin Cem Belevi'ye öfkesi dinmiyor! "İblis" dediği eski sevgilisine demediğini bırakmadı
08:25 Dolandırıcıların son hedefi İBB Başkanı oldu: Ekrem İmamoğlu'nu "Yargıtay üyesiyim" diye arayan dolandırıcı yakalandı
08:25 16 Mayıs güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:10 Oğlunu askere gönderen Şevval Sam'dan duygusal anlar
08:07 16 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl olacak?
08:07 İBB, tepki çeken Müze Gazhane'deki duvar kağıtlarını kaldırdı
08:03 İsveç'ten kritik hamle geldi! NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek
08:00 15 yaşındaki genç, tartıştığı babasını iki kez ateş ederek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 08:54:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement