Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

17.05.2022 08:23
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 20 Haziran'a kadar İstanbul istikametindeki (Bolu Dağı Tüneli) trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılacağından Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yozgat- Çorum yolunun 10-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 31-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 32-33. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 7-11. kilometrelerinde (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı- Demirciköy Tüneli girişi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalatları çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarları, Yusufeli-Olur yolunun 1-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Anadolu Otoyolu, Turgutlu, Manisa, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika


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