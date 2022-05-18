Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

18.05.2022 08:12
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11'inci kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılıyor, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolunun 1-8'inci kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak geçişler diğer bölüme yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Ermenek-Mut yolunun 18-19'uncu kilometreleri (Çamlıca mevkisi) arasında yol yapım, Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2'nci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-22'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun- Ankara yolunun 21-26'ncı kilometreleri arasında (Havza tünelleri) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16'ncı kilometrelerinde muhtelif kesimleri ile Yenişehir- Bilecik yolunun 27-28'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur- Antalya yolunun Antalya istikameti 15-16'ncı kilometreleri arasında bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten yapılıyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Güzelbahçe, Çeşme, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika


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