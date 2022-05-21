Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

21.05.2022 08:54
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11'inci kilometreleri arasında (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik Abant kavşağından D-100 yoluna aktarılarak Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı Çamlıdere kavşağı 18-19'uncu kilometreleri arasında bulunan Tatlak Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle bu kesimde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametine yönlendiriliyor.

Aynı otoyolun Sapanca- Sakarya kavşakları arası, TEİAŞ'a ait enerji nakil hatlarının demontaj çalışmaları nedeniyle, iki yönlü ve 5-10 dakikalık aralıklarla kontrollü olarak trafiğe kapatılacak. Çalışmalar, 25-26 Mayıs'ta 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılacak.

Taşucu-Silifke yolunun 50-54'üncü kilometreleri arasında (Boğsak mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat- Çorum yolunun 10-15'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat- Niksar yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 31-40'ıncı kilometreleri arasında muhtelif kesimlerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Kaynaşlı, Düzce, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika


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