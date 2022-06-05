Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- İstanbul yolunun 32-35'inci kilometrelerinde Selimpaşa Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Taşucu-Silifke yolunun 50-54'üncü kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle belirli saatler arasında ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bozkır-Hadim yolunun 27-29'uncu kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik can ve mal güvenliğinin sağlanması ve imalatların daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için yol ulaşıma kapatılarak, Belören-Hadim ve Belören-Bozkır güzergahlarına yönlendiriliyor.

Yozgat- Çorum yolunun 3-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Artvin- Erzurum yolunun 55-56'ncı kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Sinop- Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde (Turgut Özal Kız Yurdu Kavşağı-Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü) akıllı kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silopi-Habur yolunun 32-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydın- Denizli yolunun gidiş istikametinde 25-26. kilometreleri ve geliş istikametinde 24-26. kilometrelerinde otoyol viyadük çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten yapılıyor.