Karabük İhracat ve İthalat Verileri

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Kasım ayında ihracat 22 milyon 50 bin dolar, ithalat 58 milyon 660 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,1 azaldı, ithalat 2,7 arttı.

Karabük'te Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 22 milyon 50 bin dolar, ithalat 58 milyon 660 bin dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 32 milyon 57 bin dolar, ithalat 64 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 4 milyon 743 bin dolar, ithalat 687 bin dolar olarak gerçekleşti. - KARABÜK