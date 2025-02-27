Karabük'te Yumurtalı Pide Fiyatı Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük'te Yumurtalı Pide Fiyatı Açıklandı

Karabük\'te Yumurtalı Pide Fiyatı Açıklandı

Karabük'te 310 gramlık yumurtalı pide 30 TL, sade pide ise 25 TL'den satılacak.

27.02.2025 15:17
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Karabük Kahveci Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Fikret Arslan, 310 gramlık yumurtalı pidenin TL'den satılacağını bildirdi.

Karabük'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Kahveci Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Fikret Arslan, Karabük Esnaf Odaları Birliğinin onayından sonra 310 gram sade pidenin 25 TL, yumurtalı pidenin de 30 liradan satılmasına karar verildiğini duyurdu.

Geçen yıl 20 TL'den satılan yumurtalı Ramazan pidesi geçen yıla oranla yüzde elli zamlanmış oldu. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karabük'te Yumurtalı Pide Fiyatı Açıklandı - Son Dakika

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