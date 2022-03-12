Karadeniz'de balık azlığı, tezgâhlara yansıdı - Son Dakika
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Karadeniz'de balık azlığı, tezgâhlara yansıdı

12.03.2022 00:58
Karadeniz'de balık azlığı, tezgâhlara yansıdı

Karadeniz'de soğuk hava ve fırtınanın etkili olmasıyla tezgahlarda balık çeşitleri azaldı.

Karadeniz'de soğuk hava ve fırtınanın etkili olmasıyla tezgahlarda balık çeşitleri azaldı. Av yapan gemilerin maliyetleri de yükselince, balık fiyatları zamlandı.

Karadeniz'de balığın başkenti Sinop'ta son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler avlanmakta zorluk yaşadı. Denize açılmak isteyen tekneler ise artan maliyetlerden dolayı avladıkları balığın kasa fiyatları yükseldi. Av yapan teknelerin yaptığı fiyat artışı ise balık tezgahlarına yansıdı.

Balıkçı İsmail değer, balık tezgahlarında eskisi gibi balık bolluğu olmadığını, bunun da fiyatları mecburen yansıdığını belirterek, "Kayıklar iki üç gündür hava estiği için denize çıkamıyorlar. Balık da olmayınca ister istemez tezgahlara yansıyor, fiyatlar da artıyor. Balık tutan teknelerimiz de mazot fiyatlarının yüksek olması sebebiyle kendilerine göre zam yapıyorlar, haklılar da yani. Balık olmadığı zaman, tezgahlara da yansıyor. İki gün önce 30 liraya verdiğimiz mezgit, bugün 40 TL oldu. 50 TL'ye verdiğimiz barbun 80 TL. Tezgahlarda somon var, tirsi var. Tirsiyi 15 TL'ye veriyorduk şimdi 25 TL. Zaten sezon da bitmek üzere, Nisan 15'te bitiyor, dip avları başlıyor. Büyük ihtimalle sezon sonunda kapatmayı düşünüyoruz, gelecek sezona kadar" diye konuştu.

Balıkçı Adnan Demir, tüketim ürünlerinde en ucuz ve besleyici ürünün balık olduğunu ifade ederek, "Normal piyasaya göre bir koli yumurta olmuş 45-47 TL. Ona bakarsanız en ucuz yenecek olan, yine de balık yani protein açısından" dedi. - SİNOP

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Türk Lirası, Karadeniz, Fırtına, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de balık azlığı, tezgâhlara yansıdı - Son Dakika


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