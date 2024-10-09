Karadeniz’de Fındık Devrimi - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz’de Fındık Devrimi

Karadeniz’de Fındık Devrimi

Yerel işletmelerle fındık üreticileri katma değer sağlıyor, iç tüketim artıyor.

09.10.2024 10:40
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Fındık üretiminde yerel işletmelerin artmasıyla, Karadenizli fındık üreticileri artık ürünlerini yerel işletmelerde işleyerek katma değer sağlıyor. Özellikle fındık ezmesi, kavrulmuş fındık ve çeşitli fındık ürünleri gibi işlemler, hem yerel tüketiciler hem de üreticiler için büyük kolaylık sağlıyor.

Giresun'da fındık kırma ve işleme sektöründe faaliyet gösteren Hakan Kağan Aydın, üreticilerin artık kendi fındıklarını işletmelere getirip istedikleri gibi teslim aldıklarını söyledi. Aydın "Yerli üreticinin fındığını işliyoruz, isteklerine göre kavuruyor, kırıp natürel olarak teslim ediyor ya da fındık ezmesi gibi ürünlere çeviriyoruz. Özellikle yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız kendi fındıklarını burada işlettirip kolayca yanlarında götürebiliyorlar" dedi.

Bu dönemde yoğun çalıştıklarını da ifade eden Aydın, "Ağustos ayından ocak ayına kadar olan süreçte işlerin en yoğun olduğu dönem oluyor. Bu süreçte kabuklu fındık alıyor, isteklerine göre kırma, kavurma ve fındık ezmesi yapma gibi işlemleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, ballı, şekerli, şekersiz gibi farklı fındık ezmesi çeşitleri de sunuyoruz. Atölyemizde ise, ezme, kavurma ve seçme hatlarında çalışan kadın personelimiz var, bu da bölgedeki istihdama katkı sağlıyor" diye konuştu.

"Fındık iç tüketimi artıyor"

Fındık sektöründe katma değer oluşturmanın önemine dikkat çeken Tayfun Aydın ise fındığın kabuklu olarak geldiğini ve boyutlandırılarak çeşitli işlemlerden geçtiğini ifade etti. Aydın, "Fındığı kavurup, ezme yapıyor ve talebe göre küçük paketlerde müşterilere sunuyoruz. Fındık artık gerçek değerini buluyor" şeklinde konuştu.

Ayhan Akten ise yerel fındık işleme işletmelerinin artmasını "fındık devrimi" olarak nitelendirdi. Akten, "Eskiden üretici fındığını manavlara satarken, şimdi kendi fındığını işleyip kavrulmuş ya da ezme gibi ürünler yapabiliyor. Bu da fındığın iç tüketimini artırıyor, sofralarımıza sağlıklı ürünler getiriyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Aydın, fındık işleme sırasında çıkan zarı ve çürük fındıkların da ekonomik değere dönüştürüldüğünü kaydetti. Aydın, "Fındık zarı boya sanayinde, çürük fındıklar ise yağ ve akaryakıt sanayinde kullanılıyor. Fındık sıfır atık prensibiyle her parçası değerlendiriliyor" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Karadeniz, Ekonomi, giresun, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz’de Fındık Devrimi - Son Dakika

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