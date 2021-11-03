Karadeniz'de hamsi bolluğu sürüyor

Rize açıklarında avlanan hamsiler ile tekneler doldu taştı

RİZE - 1 Eylül itibariyle açılan av sezonu hız kesmeden devam ederken sezonun başında istavrit ve mezgit balığının bol olduğu Karadeniz'de şimdi de hamsi bolluğu yaşanıyor.

Tekneleri ile denize açılan Rizeli balıkçılar, sonarlarla hamsinin olduğu bölgeyi belirledikten sonra ağlarını atıyor. Tekne önce denizin içerisinde yuvarlak bir halka oluşturacak şekilde ağı sererek balığın korkmaması için oradan uzaklaşıyor. Ağın alt kısmının birleşmesini bekleyen balıkçılar ağın alt kısmı birleştiğinde, yani ağ serildikten saatler sonra vinçten sarkıtılan ipler ağa kancalar ile takılıyor. Vinç bir yandan ağı çekerken bir yandan da ağın birbirine dolanmaması için balıkçılar büyük bir emek harcamak kaydıyla motora çekilen ağı istifliyor.

Balık su üstüne çıktığında ise boyu yasal boyutun üzerinde emin olunuyor ve bu kez motorda bulunan bir makine ve makinenin ucuna takılı hortum marifetiyle denizin içerisindeki balık vakumla motora alınıyor. İşlem burada da bitmiyor. Bu kez motorda bulunan bir başka makine tarafından balık denizin içerisinden gelen diğer yabancı maddelerden ayıklanarak motorun içerisinde bulunan havuzlara dökülüyor. Kıyıya yanaşan teknelerden nakil işleminin ardından balık tırlar vasıtası ile gideceği şehirlere gönderiyor.