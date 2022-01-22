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Karadeniz'de hamsi yeniden tezgahta - Son Dakika

Karadeniz'de hamsi yeniden tezgahta

22.01.2022 17:32
Karadeniz'de hamsi yeniden tezgahta

Sinop'ta önceki haftalarda bölgede azalan hamsinin yeniden tezgahlarda yerini almasıyla fiyatı yarı yarıya düştü.

Sinop'ta önceki haftalarda bölgede azalan hamsinin yeniden tezgahlarda yerini almasıyla fiyatı yarı yarıya düştü. Ağlarda kendini gösteren hamsi, balıkçıların da, vatandaşın da yüzünü güldürdü.

Yılbaşı sonrası Gürcistan'a kadar giden hamsi, Karadeniz'in soğumasıyla yeniden tezgahlarda yerini aldı. Zonguldak ve İğneada bölgesine kadar ulaşan hamsinin ardından balıkçı tekneleri de o bölgede avlanmaya yoğunlaştı. Yeniden ağlarda kendini gösteren hamsi, balıkçıların yüzünü güldürdü. Karadeniz'de az olmasıyla 50 TL'ye satılan hamsinin fiyatı 25 TL'ye kadar düştü. Sinop'ta balıkçılık yapan Erdoğan Doğan, önceki hafta kilosu 50 TL olan hamsinin bu hafta 25 liraya kadar düştüğünü ifade etti.

Balıkçı Sefa Mete ise, "Mevsim şartlarıyla bu dönemlerde Gürcistan bölgesine kaçan hamsi sürpriz yaptı. Özellikle İğneada ve Zonguldak Ereğli'den avlanan hamsi ile geçen hafta başında 50 TL sattığımız hamsiyi 25 TL'ye tüketmekte" dedi.

Balıkçı İbrahim Coşkuner, "İki günden beri hamsi var, hamsi geri döndü. Tüm balıkçıların yüzü de güldü. İnşallah böyle devam eder. Havalar da soğuk, lezzetli olur. Şu anda İğneada'dan geliyor. Tüm kayıklar orada, hamsiler de güzel iri. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

Sinop'ta tezgaha hamsi almaya gelen Satılmış Üstünbaş, "Çok güzel, çok bol. Her hafta alıyoruz 50 lira da olsa alıyorduk biz hamsi yemeden duramıyoruz" şeklinde konuştu. - SİNOP

Karadeniz'de hamsi yeniden tezgahta
Karadeniz'de hamsi yeniden tezgahta
Karadeniz'de hamsi yeniden tezgahta
Karadeniz'de hamsi yeniden tezgahta

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Türk Lirası, Gürcistan, Karadeniz, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de hamsi yeniden tezgahta - Son Dakika Ekonomi


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