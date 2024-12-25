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Karadeniz'de Kefal Bereketi

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Karadenizli balıkçılar, son 30 yılın en bereketli sezonunu geçirirken kefal avında da bolluk yaşıyor.

25.12.2024 10:07
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Palamut, hamsi, istavrit ve mezgitin ardından bu kez de kefal bereketi yaşanıyor

Karadenizli balıkçılar son 30 yılın en bereketli sezonunu yaşıyor

TRABZON - Karadenizli balıkçılar son 30 yılın en bereketli av sezonunu yaşıyor. Sezona palamut bereketli ile başlayan balıkçılar, ardından hamsi ve istavrit avında bolluk yaşarken, bunu mezgit ve kefal bereketi izledi.

Faroz Limanına demirleyen teknede ağları kefalle dolu dönen balıkçılar, kefali ağlardan temizlemeye çalışırken, son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını söylediler.

Tekne sahibi Mustafa Yılmaz, bu sene ilk kez bu kadar çok kefal avladıklarını belirterek ağlara takılan kefalin bugüne kadar 2,5 tona yakın olduğunu belirterek " Rize'den Trabzon'a geldik kefale rastladık. Yaklaşık 2-2,5 tona yakın balık aldık. Genelde her sene kefal avlarız ancak bu sene ilk kez bu kadar çok kefal avladık. Buradaki arkadaşlar sağ olsun bize yardım ederek ağlarımızı balıklardan temizlediler" dedi.

Balıkçılardan Hüseyin Yılmaz ise son 30 yılın en bereketli sezonunu yaşadıklarını kaydederek "Karadeniz bu sene balık çeşitliliği bakımından en bereketli sezonu diyebiliriz. Son 30 yılda belki de böyle palamut görülmemişti. Daha önceki yıllarda kefal avlamıştık bu sene erken oldu. Bizim için erken olması sürpriz oldu. Genelde kefal Ocak, Şubat aylarında daha çok olur" diye konuştu.

Balıkçılardan İbrahim Usta da kefal yönünden de bol bir sezonu yaşadıklarını kaydederek "Bu sezon Karadeniz, gerek palamut gerekse kefal yönünden bol. Uzun yılladır bu sektördeyim daha fazlalarını yakaladık ama şimdi ki bayağı bol diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Karadeniz\'de Kefal Bereketi
Kaynak: İHA

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