Karadeniz'de mayıs ayında 35 patent başvurusu - Son Dakika
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Karadeniz'de mayıs ayında 35 patent başvurusu

23.06.2022 16:34
Karadeniz'de mayıs ayında 35 patent başvurusu

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2022 Mayıs ayı iller patent başvuru sayılarını açıkladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2022 Mayıs ayı iller patent başvuru sayılarını açıkladı. Karadeniz'deki 18 ilden mayıs ayında toplam 35 patent başvurusu yapıldı.

TÜRKPATENT 2022 Mayıs ayı iller patent başvuru sayıları verileri açıklandı. Türkiye'de tüm illerden mayıs ayında toplam 601 başvuru gerçekleştirilirken, Türkiye genelinde en çok İstanbul 216 başvuru ile birinci, Ankara 73 başvuru ile ikinci, Erzurum 37 başvuru ile üçüncü sırada yer aldı. Karadeniz'e bağlı 18 ilde mayıs ayında toplam 35 başvuru ile genel toplamın yüzde 5,8'lik diliminde yer aldı.

Karadeniz Bölgesi'ne bağlı 18 il arasında ise Karabük 8 başvuru, Samsun 7 başvuru, Trabzon ve Giresun 5'er başvuru, Zonguldak, Kastamonu ve Bolu 2'şer başvuru, Düzce, Ordu, Çorum ve Amasya'dan 1'er başvuru yapıldı. Bartın, Bayburt, Tokat, Sinop, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de ise mayıs ayında hiç patent başvurusu yapılmadı.

2022 yılı ilk 5 aylık döneminde Türkiye'de toplam 2 bin 303 başvuru yapıldı. 5 aylık döneme göre Türkiye genelinde 951 başvuru ile İstanbul birinci, 330 başvuru ile Ankara ikinci, 148 başvuru ile İzmir üçüncü sırada yer aldı.

Karadeniz Bölgesi'nde ilk 5 aylık dönemde 18 ilde en çok başvuru yapan illerde 24 başvuru ile Samsun birinci, 21 başvuru ile Giresun ikinci, 16 başvuru ile Çorum üçüncü sırada yer aldı. Sinop'tan hiç başvuru yapılmadığı, Artvin ve Bayburt'tan ise 1'er başvuru yapıldığı görüldü. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de mayıs ayında 35 patent başvurusu - Son Dakika

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