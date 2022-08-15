Düğün davuluyla 'fındık' hasadı - Son Dakika
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Düğün davuluyla 'fındık' hasadı

15.08.2022 09:16

Karadeniz'den fındık üreticileri hasat için bahçelere girerken, Ordu'da atalarından kalma geleneği sürdürerek, davul eşliğinde şarkı söyleyen üreticiler, düğün havasında hasat gerçekleştiriyor.

Karadeniz'den fındık üreticileri hasat için bahçelere girerken, Ordu'da atalarından kalma geleneği sürdürerek, davul eşliğinde şarkı söyleyen üreticiler, düğün havasında hasat gerçekleştiriyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık hasadı 13 Ağustos tarihinde resmi olarak başladı. Resmi kaynaklara göre Ordu'da geçtiğimiz yıl 167 bin ton olan fındık rekoltesi, 2022 yılı hasat sezonu için 70 bin tondan fazla artışla 240 bin ton olarak tespit edildi.

Düğün havasında fındık hasadı

Üreticiler bahçede hasatlarını sürdürürken, Ordu'nun Eyüplü Mahallesi'nde bazı üreticiler yıllardır bahçelerine getirdikleri davul eşliğinde şarkılar söyleyerek hasada devam ediyor. Davul geleneğinin atalarından kaldığını söyleyen üreticiler, bu sayede hem eğlenceli vakit geçirdiklerini, hem de atalarından gelen geleneği sürdürdüklerini ifade ediyor.

"Dede yadigarı davul ile eğleniyoruz"

Semih Kırca isimli fındık üreticisi ve bahçelerin davulcusu Semih Kırca, "Bu şekilde eğlence olsun diye topluyoruz. Ailecek fındık topluyoruz. Davul bize dededen kaldı. Davul eşliğinde daha eğlenceli hasat yapılıyor. Bu şekilde diğer bahçe sahipleri de bizi duyuyor. Fındık güzel ve randımanlı, devletimizden de Allah razı olsun fiyat güzel" dedi.

"Eski gelenekleri anımsıyoruz"

Hasat için Antalya'dan kente gelen Engin Sakarkaya, hasadın güzel geçtiğini, fiyattan memnun olduklarını ifade ederek, "Eski dede gelenekleri anımsıyoruz, eğlenceli bir şekilde fındık topluyoruz" şeklinde konuştu.

"Hasat eğlenceye dönüşüyor"

Kenan Korkmaz isimli fındık üreticisi, "Eskiye yönelik gelenekler ile davul eşliğinde hasat yapıyoruz, eğlence şeklinde hasat yapıyoruz. İnşallah bu etkinliklerin daha fazla devam etmesini dileriz. Zorlu geçen hasadı bu şekilde kolaylaştırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bahçelerinde fındık toplayan Nurşen Korkmaz ve Emre Sakarkaya, eğlenceli vakit geçirdiklerini kaydettiler. - ORDU

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Karadeniz'de fındık hasadı başladı Karadeniz'de fındık hasadı başladı
Kaynak: İHA

Karadeniz, Ordu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düğün davuluyla 'fındık' hasadı - Son Dakika

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