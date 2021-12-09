Üye Girişi
Karaman "yoğun meteorit toplama alanı" olarak belirlendi - Son Dakika

Karaman "yoğun meteorit toplama alanı" olarak belirlendi

09.12.2021 10:58
Karaman "yoğun meteorit toplama alanı" olarak belirlendi

Karaman, küçük alanda bulunan 5 meteoritle "yoğun meteorit toplama bölgesi" olarak nitelendirildi.

Karaman, küçük alanda bulunan 5 meteoritle "yoğun meteorit toplama bölgesi" olarak nitelendirildi.

Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş, AA muhabirine, Karaman'da buldukları meteoritlere ve bu keşiflerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeşiltaş, "yoğun toplama alanları"nın küçük bir bölgede, normal sayının üstünde meteorit bulunduğu zaman o bölgeye verilen bir statü olduğunu belirterek, meteoritlerin genellikle düştükleri ve bulundukları yerin ismini aldıklarını söyledi.

Türkiye'de çeşitli bölgelerin planlı ve sistematik olarak aranması yoluyla meteorit bulunmasının ilk defa gerçekleştiğini ifade eden Yeşiltaş, şöyle konuştu:

"Meteorit bulma ve tespit edebilme potansiyelimizin yüksek olabileceği bölgeleri belirleyerek 2021'de bu bölgelerde aramalar gerçekleştirdim. Bu bölgelerin arasında Karaman da vardı. Karaman'da farklı zamanlarda yapmış olduğum arama çalışmalarında toplam 5 meteorit buldum. Bu meteoritlerin toplam kütlesi 600 gram. 5 meteorit nispeten küçük bir alanda bulunduğu için onlara Karaman 001, Karaman 002, Karaman 003, Karaman 004 ve Karaman 005 isimleri verildi."

Toplanan meteoritleri inceleyip sınıflandırdıktan sonra bunların Uluslararası Meteorit Veri Tabanı'na eklenmesi için başvurduğu bilgisini veren Yeşiltaş, "Bu başvurunun bir komite tarafından değerlendirilmesinin ardından kabul edilerek Karaman meteoritleri dünyadaki tüm meteoritlerin listelendiği veri tabanına eklendi ve resmiyet kazandı. Aynı zamanda Karaman bölgesi 'yoğun toplama bölgesi' olarak belirlendi." dedi.

"Meteoritler birbirinden farklı kimyasal içeriğe sahip"

Karaman'da bulduğu 5 meteoritin "sıradan kondritler" sınıfından olduğunu bildiren Yeşiltaş, bunların asteroitlerden geldiğini, oluştuğundan bu yana fiziksel veya kimyasal ekstrem değişimlere uğramadıkları için geldikleri asteroitler ve onların geçirmiş oldukları evreler hakkında önemli bilgiler verebildiğini dile getirdi.

Yeşiltaş, meteoritlerin kimyasal içeriklerinin birbirinden değişik olduğunu, bu durumun farklı asteroitlerden gelebileceklerine işaret ettiğini belirterek, "Meteoritlerin kimyasal ve moleküler içeriğini ortaya koymayı ve mevcut diğer meteoritlerle karşılaştırmayı planlıyoruz. Bu sayede hem meteoritler hem de geldikleri asteroitler hakkında bilgi edinmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

"Bir yıl içinde ilk defa bu sayıda meteorit tespit edildi"

Türkiye'deki meteorit araştırmalarının hız kazandığını vurgulayan Yeşiltaş, şunları kaydetti:

"Karaman'da bulunan meteoritlerle Türkiye'deki meteoritlerin sayısı 20'den 25'e çıktı. 2021 yılında Karaman meteoritleri dahil toplam 8 farklı meteoritin tespiti, kimyasal sınıflandırılması ve Uluslararası Meteorit Veri Tabanı'na kaydedilmesini sağladık. Bu sayı ülkemiz için bir ilk çünkü 1 yıl içinde ilk defa bu sayıda meteorit tespit edildi. Bu durum meteorit araştırmaları için olumlu bir gelişme."

Yeşiltaş, meteoritlerin bir yapbozun parçalarına benzetilebileceğine işaret ederek, "Karaman'da bulunan meteoritler H5 ve LL5 tipi sıradan kondritler olup, bu tip ve sınıftan bir meteorit ülkemizde bilimsel araştırma için mevcut değildi fakat şu an mevcut. Ülkemizde yürütülmekte olan meteorit çalışmalarıyla yapbozun daha fazla parçasını bir araya getirmeyi ve uzay, güneş sistemimiz ve hatta öncesi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Meteoritlerin tespiti tecrübe gerektiriyor"

Meteorit tespitinin tecrübe gerektirdiğine dikkati çeken Yeşiltaş, kullandıkları yöntemlere ilişkin de bilgi verdi.

Yeşiltaş, hata oranı çok yüksek olan ve çeşitli laboratuvarlarda uygulanan x-ışını tabancasıyla ölçüm yönteminin aksine, yapay zeka ve derin öğrenme gibi yenilikçi yöntemleri entegre ederek geliştirdikleri meteorit tespit algoritmasını kullandıklarını ifade ederek, "Bu algoritmayla hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri ölçülen örnek daha sonra 2000'den fazla meteorit verisiyle karşılaştırılıp, çok daha doğru ve güvenilir bir şekilde tespit yapılıyor." dedi.

Türkiye'de bu tespit ve sınıflandırma algoritmasını ilk defa Karaman meteoritlerinde kullandıklarını vurgulayan Yeşiltaş, "Bulduğumuz 5 meteoriti yüksek güvenirlilikle sınıflandırdık. Böyle bir yöntemi hem ülkemizde kullanıma sunmuş olmaktan hem de meteoritleri daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit ediyor olmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Kimyasal, Türkiye, Karaman, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karaman 'yoğun meteorit toplama alanı' olarak belirlendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı 11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı
ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir! 10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir! Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18:07 Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!

Son Dakika Haberleri
11:06 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek
10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!
10:46 Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
10:38 Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş
10:31 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor
10:31 Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!
10:23 Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi
10:22 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası!
10:22 Tüyleri diken diken eden an! Alevler içinde kalan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek         
11:07
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası!         
10:22
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!         
15:42
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 11:16:34. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman "yoğun meteorit toplama alanı" olarak belirlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement