Karamollaoğlu'ndan faiz kararıyla ilgili gündem olacak benzetme: Alkol komasına girmiş hasta

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın faizi 100 baz puan indirmesi kararının ardından dolar, sert bir şekilde yükselişe geçmesi hakkında da yorumlarda bulunan Karamollaoğlu, Türkiye ekonomisinin hali için alkol komasına giren hasta benzetmesini kullandı.

"ALKOL KOMASINA GİRMİŞ BİRİNE ALKOLÜ YASAKLAYAMAZSINIZ"

Karamollaoğlu'nun faiz kararı hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

"Siz alkol komasına girmiş bir insana alkolü yasaklayamazsınız. Orada alkol iyi-kötü tartışmasına giremezsiniz. Vücut alkol istiyor. Şu an Türkiye'nin bulunduğu ortamda da faizden kaçamazsınız. Sayın Erdoğan katıldığı bir toplantıda "faiz bir dünya gerçeği" demiştir. Ben şahidim. Kusura bakmasın da hatırlıyorum. Bu kendinin ifadesi. Faizle dönen ekonomide faizi indirerek meseleyi düzeltemezsiniz.

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"TÜRK EKONOMİSİ KOMADA"

Az önce verdiğim alkol örneğinde de alkolü hiç vermeyerek o hastayı tedavi edemezsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya yanlış açıdan yaklaşıyor. 19 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Faizsiz bir sistem istiyorsanız bunu 19 yılda sağlamalıydınız. Şu anda Türk ekonomisi komada. Faiz bunun sebeplerinden biri."